Tödlicher Frontalzusammenstoß im Hunsrück

Ein Autofahrer ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall bei Hirschfeld im Rhein-Hunsrück-Kreis ums Leben gekommen. Der Wagen des Mannes war frontal mit einem Lkw kollidiert.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 22:45 Uhr auf der zum Unfallzeitpunkt schneebedeckten Bundesstraße 50/327. Für den 39 Jahre alten Fahrer des Autos kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Ursache für den Frontalzusammenstoß von Pkw und Lastwagen ist noch unklar. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die Bundesstraße bleibt am Unfallort laut Polizei noch bis in den Samstagmorgen gesperrt. Es gibt eine Umleitung.

Mehrere schneebedingte Unfälle im Westerwald

Schon im Laufe des Freitags hatte es nach Angaben der Polizeiinspektion Westerburg in ihrem Zuständigkeitsbereich mehrere schneebedingte Verkehrsunfälle gegeben. Dabei blieb es bei Blechschäden. Auch fuhren sich mehrere Lkw fest und verursachten Verkehrsbehinderungen.

Rettungswagen kollidiert mit Pkw - Zwei Verletzte

Zu einem weiteren Unfall kam es am Freitagabend im Kreis Trier-Saarburg. Dabei kollidierten auf einer Landstraße in der Gemeinde Föhren ein Rettungswagen und ein Pkw. Zwei der Insassen in dem Auto wurden verletzt. Die zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes blieben in ihrem Fahrzeug unverletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, soll ein Gutachter klären. Ob der Rettungswagen im Einsatz war und ob der Unfall auch auf die Wetterverhältnisse zurückzuführen ist, ist bislang nicht bekannt.