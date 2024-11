per Mail teilen

Eine Autofahrerin ist am Dienstagvormittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 327 im Hunsrück tödlich verunglückt. Laut Polizei stießen zwei Autos frontal zusammen.

Der Unfall auf der B327 bei Kastellaun im Rhein-Hunsrück-Kreis sei am Dienstag kurz vor elf Uhr passiert, teilt die Polizei mit. Ein 24-jähriger Fahrer war mit seinem Auto in Richtung Flughafen Hahn unterwegs gewesen, eine 57-jährige Frau in Richtung Koblenz. Beide Pkw seien frontal zusammengestoßen, warum ist noch unklar.

Autofahrerin wird tödlich verletzt

Die Frau verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Fahrer im entgegenkommenden Auto habe schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrer waren jeweils alleine unterwegs.

Die B327 wurde nach dem Unfall eine Zeit lang in dem betroffenen Bereich gesperrt. Die Polizeiinspektion Simmern sucht nun Zeugen des Unfalls, die Angaben zum Unfallhergang machen können.