Spielbank Bad Neuenahr öffnet wieder die Türen

Im Ahrtal läuft weiterhin der Wiederaufbau - oft schleppend. Aber immer wieder gibt es auch gute Nachrichten: Am Mittwoch öffnet die Spielbank Bad Neuenahr wieder - allerdings an neuer Stelle.

Im Sommer 2021 erging es der Spielbank Bad Neuenahr so, wie vielen anderen Gebäuden direkt an der Ahr: Sie wurde durch die Flutkatastrophe komplett zerstört. In den Räumen im Kurhaus direkt am Ahrufer versanken die Spielautomaten und Spieltische in den Wassermassen. Heute, knapp zwei Jahre später, gibt es die Spielbank im Kurhaus nicht mehr. Sie ist umgezogen. Ihren neuen Standort hat sie jetzt im Bahnhof Bad Neuenahr.

Die Spielbank Bad Neuenahr war vor der Flut im Sommer 2021 im Kurhaus untergebracht. SWR

"Das Einzige, was wir aus der alten Spielbank retten konnten, das waren die Lüster", erinnert sich Geschäftsführer Michael Seegert. Die Kronleuchter hängen jetzt über brandneuen Spielautomaten in einem viel moderner anmutenden Kasino. Kein Stuck mehr an den Wänden, dafür neueste Technik und durch die Lage im Bahnhof sehr leicht für Gäste zu erreichen. Die Lage war für Seegert auch ein Entscheidungspunkt für den Bahnhof: "Wir sind jetzt nicht mehr im Überschwemmungsgebiet, das war uns sehr wichtig."

Spielbank Bad Neuenahr als Teil des touristischen Angebots

Die Spielbank hat in Bad Neuenahr Tradition: Sie existiert bereits seit 1948. Eröffnet wurde sie damals im Kurhaus direkt an der Ahr. Was die Spielbank für die Stadt und die Region bedeutet, das weiß Christian Lindner. Er hat selbst ein Hotel direkt an der Ahr, die "Villa Aurora". Gleichzeitig ist er Vorsitzender des Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V. "Die Spielbank war immer Teil des Angebots hier in Bad Neuenahr und bei unseren Gästen auch immer gefragt."

Die Lüster aus der alten Spielbank im Kurhaus sind das Einzige, was noch gerettet werden konnte nach der Flut im Sommer 2021. SWR

Und auch die Eröffnung ist für ihn ein wichtiges Zeichen. Denn es sei wichtig, dass auch außerhalb des Ahrtals gesehen werde, dass es voran gehe und überall im Ahrtal gebaut wird, so Lindner. "Die Menschen nutzen auch die Chance neu und moderner zu gestalten."

Spielbank ist mit modernster Technik ausgestattet

Auch das Kasino ist mit der neusten Technik ausgestattet. Und damit sich die Mitarbeiter da auch dran gewöhnen können, findet zunächst nur ein so genanntes "silent opening" statt, eine stille Eröffnung. Das bedeutet, dass das Kasino zwar für Gäste offen ist, die offizielle Eröffnung ist aber erst am 20. Juli.

Die neue Spielbank in Bad Neuenahr ist moderner gestaltet als die alte im Kurhaus. SWR

Aber auch die Eröffnung will Seegert bewusst klein halten - aus Rücksicht auf die vielen Menschen, bei denen der Wiederaufbau ihrer Häuser noch dauert und die noch unzufrieden sind. "Da steht es uns einfach nicht an, ein großes Opening mit einer pompösen Feier zu machen. Das halten wir im Moment noch nicht für angemessen."