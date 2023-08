Rhein in Flammen 2023 in Koblenz, Lahnstein, Spay und Braubach

Am Freitagabend startet in Koblenz das Sommerfest zu Rhein in Flammen. Höhepunkt ist das Feuerwerk am Samstagabend. Auch in Lahnstein, Spay und Braubach wird am Ufer gefeiert.

Alle beteiligten Kommunen haben sich jeweils ein besonderes Programm am Rheinufer ausgedacht: Das größte ist sicher das dreitägige Sommerfest in Koblenz, das am Freitagabend beginnt. Bis Mitternacht spielen verschiedene DJs und Bands rund ums Deutsche Eck.

Viel los am Rheinufer in Koblenz, Lahnstein, Spay und Braubach

An der Lahnmündung in Lahnstein kann man am Samstag beim zweiten "90er Open Air meets Rhein in Flammen" ab 17 Uhr zu den Hits der 90er Jahre tanzen, feiern und später das Feuerwerk sehen. In Spay mit seinen schönen Fachwerkhäusern wird am Samstag ab 18 Uhr eine Sommerparty direkt an der Rheinpromenade gefeiert und am Sonntag ein musikalischer Frühschoppen ab 10.30 Uhr.

In Rhens gibt es wegen Bauarbeiten am Rheinufer in diesem Jahr kein eigenes Landprogramm, heißt es auf der Internetseite von Rhein in Flammen. In Braubach gibt es dagegen am Freitagabend eine 90er Revival-Party und am Samstagabend ein Sommerfest in den Rheinanlagen mit einer Partyband.

Schiffskonvoi und Feuerwerk am Samstag

Samstagabend fährt ein Schiffskonvoi rheinabwärts. Nach Angaben der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH werden etwa 6.000 Gäste auf den am Konvoi beteiligten Schiffen und etwa 140.000 Gäste an Land erwartet. Zu trockenes Wetter dürfte zumindest dieses Jahr kein Problem sein. Der Dauerregen der vergangenen Wochen hat für höhere Pegelstände als im vergangenen Jahr und für feuchte Hänge gesorgt. "Wir schauen angesichts der Wetterprognose und des Pegelstands optimistisch auf die Veranstaltung", heißt es.

Diskussionen über die Zukunft von Rhein in Flammen

Im kommenden Jahr wird Rhein in Flammen anders organisiert: Die Rheinland-Pfalz-Tourismus-GmbH zieht sich als Veranstalter zurück. Dafür springen nun ab kommendem Jahr die Kommunen links und rechts des Rheins ein, die bereits jetzt für die Landprogramme sorgen. Im Rahmen eines "gemeinschaftlichen Konstrukts" sollen sie ab 2024 auch den Schiffskonvoi organisieren. "Hierzu ist die Gründung einer entsprechenden Betreibergesellschaft in Vorbereitung", teilte die Romantischer Rhein Tourismus GmbH mit.