Schockanrufe in Koblenz: Drei mutmaßliche Betrüger vor Gericht

per Mail teilen

Vor dem Landgericht Koblenz hat am Dienstag ein Prozess gegen drei Männer wegen sogenannter Schockanrufe begonnen. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie Teil einer Bande sein.

Am ersten Prozesstag wurde nur die Anklage verlesen, beim nächsten Termin wollen sich zwei der drei Angeklagten äußern. Die Staatsanwaltschaft Koblenz wirft ihnen vor, in vier Fällen gezielt ältere Menschen unter anderem in Koblenz angerufen und erklärt zu haben, die Tochter oder der Sohn hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht.

"Schockanrufer" erbeuten knapp 160.000 Euro

Die Angerufenen müssten eine Kaution bezahlen, damit die Angehörigen wieder freigelassen werden könnten. Am Telefon sollen sich die Angeklagten als Kriminalbeamte oder Staatsanwälte ausgegeben haben, die diese Geschichte bestätigten.

In allen vier Fällen seien die Angerufenen auf die Masche reingefallen und hätten den Betrügern Geld, Gold oder Schmuck übergeben - laut Staatsanwaltschaft mit einem Wert von insgesamt knapp 160.000 Euro. Die Betrüger haben den Angaben zufolge mit den Angerufenen Treffpunkte in Koblenz für die Geldübergabe vereinbart, in einem Fall kamen die Betrüger zu dem Angerufenen nach Hause.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz geht nach eigenen Angaben davon aus, dass an den Fällen weitere noch unbekannte Personen beteiligt gewesen sind. Eine Person soll dabei die Organisation übernommen haben, die anderen sollen als Fahrer gearbeitet und die Beute abgeholt oder am Telefon den Kriminalbeamten oder die festgenommene Tochter gespielt haben.

Bande in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aktiv

Laut Staatsanwaltschaft sind die drei Angeklagten Teil einer Bande, die auch in Nordrhein-Westfalen aktiv ist. Wer die anderen Mitglieder dieser Bande sind, ist laut Landgericht aber noch unklar.