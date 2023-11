Betrugsmasche Schockanrufe: Polizei informiert in Koblenz

Betrüger schaffen es immer wieder, Menschen am Telefon hineinzulegen und ihnen hohe Geldsummen zu stehlen. Die Polizei Koblenz will jetzt aufklären, wie man sich schützen kann.

Der Enkel hatte einen schweren Autounfall im Ausland und kein Geld für die Behandlung… Die Tochter wurde verhaftet und jemand muss die Kaution zahlen… Falsche Polizisten, falsche Staatsanwälte und falsche Gerichtsvollzieher - die Maschen der Telefonbetrüger ändern sich laut Polizei ständig. Was sie alle gemein haben: Sie üben massiven psychischen Druck auf ihre Opfer aus.

Telefonbetrüger arbeiten äußerst professionell

Immer wieder legen Trickbetrüger Menschen durch Betrugsmaschen am Telefon herein. Und immer wieder schaffen sie es, ihre Opfer dazu zu bringen, ihnen hohe Summen an Geld oder andere Wertgegenstände auszuhändigen. Mit einer Infoveranstaltung am 22. November will die Polizei gemeinsam mit der Stadt Koblenz sensibilisieren.

Denn die Täter arbeiten nach Angaben der Kriminalpolizei äußert professionell und geschickt. Auch informierte Bürger könnten Opfer werden. Sie würden menschliche Emotionen und das Vertrauen skrupellos ausnutzen.

Polizei informiert in Koblenz über Schockanrufe

Wie sich die Trickbetrüger am Telefon verhalten, darüber wird auch eine Frau berichten, die selbst Opfer einer Betrugsmasche wurde. Darüber hinaus werden Beamte der Kriminalpolizei erklären, wie man sich schützen kann und wo man Hilfe bekommt, sollte man auf Trickbetrüger reinfallen. Auch die Initiative "Sicherheit in unserer Stadt" des Ordnungsamts Koblenz und der Weiße Ring sind den Angaben zufolge bei dem Termin dabei.

Die Infoveranstaltung findet am 22. November im Koblenzer Rathaus statt. Interessierte können sich bis 15. November bei der Stadt Koblenz anmelden.