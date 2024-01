Am Landgericht Koblenz muss sich ein ehemaliger Präsident der verbotenen Rockergruppe verantworten. Ihm wird die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Der 67-jährige Mann soll laut Anklage bis Januar 2014 der Präsident der Rockergruppe "Hells Angels MC Bonn" gewesen sein. Ihm werden neben der Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen Gruppe auch noch Körperverletzung, Nötigung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Gruppe war auch im nördlichen Rheinland-Pfalz aktiv

Laut Anklage geht es um die Zeit zwischen Mai 2013 und April 2015. Die Gruppe sei in dieser Zeit im Großraum Bonn, dem vorderen Westerwald und dem nördlichen Rheinland-Pfalz aktiv gewesen. Die Gruppe hatte ihr Vereinsheim in Neustadt (Wied) im Kreis Neuwied.

Polizei durchsucht und beschlagnahmt im März 2016 Vereinsheim der "Hells Angels Bonn" in Neustadt (Wied) nach Verbot durch Innenminister. (Archivbild) picture alliance / dpa | Thomas Frey

Die Staatsanwaltschaft beschrieb in der Anklage vor allem, wie die Hells Angels Bonn ihre Macht in der Rockerszene ausgeübt haben sollen. Wollten sich zum Beispiel andere Motorradclubs in ihrem Gebiet gründen, so hätten diese um Erlaubnis fragen und sich den Hells Angels unterordnen müssen. Dies sei mit Gewalt und Einschüchterungen durchgesetzt worden.

Polizei gründete Motorradclub zum Schein

Um die Strukturen und den Machtanspruch der Hells Angels Bonn zu ermitteln, hatte das LKA Rheinland-Pfalz laut Anklage damals zum Schein einen eigenen Motorradclub gegründet, den "MC Schnelles Helles", dessen Farben und Emblem dem der Hells Angels sehr ähnlich waren.

Durch einen Kontakt zu einem in der Szene bekannten Hersteller von Kutten hatten die Hells Angels davon erfahren und dem LKA ihren Machtanspruch ausrichten lassen.

Anwalt: Keine Kriminelle Vereinigung während der Präsidentschaft

Verteidiger Harry Völker bezweifelte am ersten Verhandlungstag, dass sein Mandant wirklich Mitglied einer kriminellen Vereinigung gewesen sei. Er sei zwar bis Januar 2014 Präsident gewesen, aber danach ausgeschieden. Die Taten, die damals maßgeblich dafür gewesen seien, dass die Hells Angels Bonn als kriminellen Vereinigung eingestuft worden wären, seien erst danach begangen worden.

"So ein paar auf's Maul, das ist unter Rockern normal."

Andere angeklagte Straftaten seien im Vergleich zu anderen Verfahren gegen Rocker nicht besonders schlimm, sagte Verteidiger Völker: "So ein paar auf's Maul, das ist unter Rockern normal."

Acht weitere Mitglieder bereits 2018 verurteilt

Das Verfahren gegen den 67-Jährigen war laut Gericht im Jahr 2016 aus dem Hauptverfahren ausgegliedert worden. 2018 seien acht weitere Mitglieder der Gruppe bereits wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und weiterer Straftaten wie Körperverletzung teilweise zu Haftstrafen verurteilt worden.

Prozess gegen Mitglieder der Hells Angels am Landgericht Koblenz im Jahr 2016. (Archivbild) picture alliance / Thomas Frey/dpa | Thomas Frey

Sie hätten daraufhin Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof habe die Schuldsprüche des Landgerichts Koblenz im Jahr 2021 aber größtenteils bestätigt.

Verfahren hatte sich wegen der Revision und Corona verzögert

Nach Angaben des Richters startete die Verhandlung erst 2024, weil das Gericht erst die Revision des anderen Verfahrens beim Bundesgerichtshof abwarten wollte. Als diese 2021 entschieden war, sei die Corona-Pandemie dazwischen gekommen und habe den Beginn der Verhandlung verzögert. Im Verfahren stelle sich deswegen auch die Frage, ob einige Taten bereits verjährt seien.

Bundesinnenminister hatte Hells Angels Bonn 2016 verboten

Der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte den Bonner Chapter der Hells Angels im November 2016 verboten. Bereits zuvor, im März 2016, hatte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) die Gruppe verboten.

Das Oberverwaltungsgericht Koblenz hatte allerdings damals das vom Land ausgesprochene Verbot aus formalen Gründen aufgehoben, da das Land nicht zuständig gewesen sei. 2018 hatte das Bundesverwaltungsgericht das vom Bund ausgesprochene Verbot bestätigt.