Razzia gegen "Hells Angels" in Koblenz und Boppard

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben mehrere Einrichtungen der Rockergruppe "Hells Angels" in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Dabei wurden Drogen und eine Waffe sichergestellt.

Die Polizisten durchsuchten nach Angaben des Polizeipräsidiums Koblenz unter anderem zwei Objekte in Boppard und eines in Koblenz. Mit den Razzien hätten die Beamten sieben richterliche Durchsuchungsbeschlüsse bei Mitgliedern der "Hells Angels" vollstreckt.

Die Polizisten haben den Angaben zufolge dabei unter anderem potentielle Beweismittel, wie verbotene Kutten sowie Mobiltelefone und weitere Datenträger, gefunden. Auch eine scharfe, geladene Waffe, Marihuana, Bargeld und zwei Störsender für Funksignale - sogenannte Jammer - seien sichergestellt worden.

Verdächtige sollen gegen Vereinsgesetz verstoßen haben

Den Verdächtigen wird laut Polizei vorgeworfen, gegen das Vereinsgesetz verstoßen zu haben. Das Bundesverfassungsgericht hatte vor zwei Jahren das Verbot bestätigt, Kutten mit Kennzeichen von verbotenen Rockergruppierungen zu tragen - auch dann, wenn sie leicht abgewandelt wurden.

Lewentz spricht von Null-Toleranz-Strategie

Der Mainzer Innenminister Roger Lewentz (SPD) teilte mit, dass die Abzeichen der "Hells Angels" bundesweit verboten seien. Die Verbote würden deshalb auch in Rheinland-Pfalz konsequent durchgesetzt. Solche Clubs "ziehen keine freiheitsliebenden Motorradfans an, sondern dienen vor allem kriminellen Machenschaften", so Lewentz. Er sprach von einer Null-Toleranz-Strategie des Landes in diesem Zusammenhang. Die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge weiter an.