Deutschlandweit gibt es nach Angaben von Anwälten mindestens 185 Klagen wegen möglicher Corona-Impfschäden. Einer von ihnen ist Thomas K. aus dem Kreis Mayen-Koblenz.

Der 19. Januar 2022 - das war der Tag, nach dem alles anders war, erzählt der 61-Jährige. Morgens sei er aufgewacht und habe nicht mehr sprechen können. Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte einen Schlaganfall, der von einem Blutgerinnsel ausgelöst worden war.

Zwei Tage vorher hatte sich der heute 61-Jährige nach eigenen Angaben zum dritten Mal gegen Corona impfen lassen, mit einem Mittel des Impfstoff-Herstellers BioNTech. Die ersten beiden Spritzen habe er problemlos vertragen, erinnert er sich. Doch nach der Boosterimpfung habe er direkt Nebenwirkungen gehabt: Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Fieber und er sei völlig apathisch gewesen.

Thomas K. will Schmerzensgeld wegen möglicher Corona-Impfschäden

Für den 61-Jährigen ist klar: Es gibt einen Zusammenhang zwischen seinem Schlaganfall und der dritten Corona-Impfung. Deshalb hat er über seinen Anwalt Joachim Cäsar-Preller auch vor dem Landgericht Koblenz eine Klage gegen den Impfstoffhersteller BioNTech und eine weitere gegen die Bundesregierung eingereicht. Er rechnet damit, dass der Prozess im Herbst beginnen wird.

Mögliche Impfschäden: Kläger ist einer von mindestens 185 deutschlandweit

Thomas K. gehört zu den mindestens 185 Betroffenen in Deutschland, die nach Angaben von Anwälten mit Zivilklagen Schadenersatz und Schmerzensgeld wegen möglicher Impfschäden erstreiten wollen. Er wolle erreichen, dass seine gesundheitlichen Probleme nach der Imfpung als Impfschaden anerkannt werden, sagt er. Er fordere 120.000 Euro Schmerzensgeld und eine lebenslange Rente wegen der Folgeschäden.

Was sind Impfschäden und welche Schäden gibt es? Die Begriffe gehen oft durcheinander. Da ist zum einen die "Impfreaktion". Das sind typische Beschwerden wie Rötungen, Schwellungen oder Schmerzen an der Einstichstelle. Auch Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen gelten als normal, sie sind Ausdruck der erwünschten Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem Impfstoff. Als "Impfkomplikation" sieht das für die Sicherheit von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) eine nach der Impfung auftretende unerwünschte Reaktion, die erstens in einem ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung stehen könnte und zweitens über eine Impfreaktionen hinausgeht. "Impfschaden" meint im engeren Sinne "die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge" dieser Komplikation. "Schwerwiegende Nebenwirkungen" sind in Paragraf 4 des Arzneimittelgesetzes definiert - als Impffolgen, "die tödlich oder lebensbedrohend sind, eine stationäre Behandlung oder Verlängerung einer stationären Behandlung erforderlich machen, zu bleibender oder schwerwiegender Behinderung, Invalidität, kongenitalen Anomalien oder Geburtsfehlern führen". Das PEI veröffentlicht regelmäßig "Sicherheitsberichte". Darin sind folgende schwere Impfkomplikationen aufgelistet: die Herzkrankheit Myo-/Perikarditis, die im Gehirn auftretende Sinusvenenthrombose und weitere Blutgerinnsel, eine Gesichtslähmung, eine Muskelschwäche namens Guillain-Barré-Syndrom und der Hörschaden Tinnitus. Sie alle sind den PEI-Daten zufolge "selten" (ein Fall pro 10.000 bis 1.000 Impfungen) oder "sehr selten" (weniger als Fall pro 10.000 Impfungen).""

Thomas K. wird von der Rechtsanwaltskanzlei Cäsar-Preller aus Wiesbaden vertreten, so wie etwa 50 andere Betroffene auch. Eine Düsseldorfer Kanzlei vertritt nach eigenen Angaben 135 weitere Klägerinnen und Kläger. Jeder Fall muss dabei einzeln verhandelt werden, sagt der Jurist Cäsar-Preller, oder es wird ein Vergleich erzielt.

Knackpunkt ist nach seinen Angaben immer die Frage der Kausalität: Gibt es einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Schaden? Die Hürden dafür seien vor den Gerichten sehr hoch.

Möglicher Corona-Impfschaden: Mühsame Rückkehr ins Leben

Thomas K. hat sich nach seinem Schlaganfall mühsam ins Leben zurück gekämpft: Mit Hilfe eines Logopäden hat er wieder Sprechen gelernt. Doch er kann sich nach eigenen Angaben nur einige Stunden lang konzentrieren und wird schnell müde. Er ist vergesslich geworden und kann deshalb auch nicht mehr so viel im Haushalt oder Garten machen wie früher. Und er leidet immer wieder unter massiven Kopfschmerzen.

Vor seinem Schlaganfall sei er fit gewesen, habe Sport getrieben und sei viel Fahrrad gefahren - trotz einer schweren Herzoperation im Jahr 2011. Nach dem Schlaganfall habe er seine Arbeit aufgeben müssen, die ihm viel bedeutet habe. Das Landesversorgungsamt aber habe seinen Antrag auf Anerkennung eines Impfschadens abgelehnt.

WHO: Corona-Impfungen haben Millionen von Menschen das Leben gerettet

Thomas K. weiß, dass die Corona-Impfung sehr vielen Menschen das Leben gerettet hat. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sprach erst Mitte April von etwa einer Million Menschen in Europa und der früheren Sowjetunion. Er selbst sei aber durch die Corona-Impfung aus einem erfüllten Leben gerissen worden.

Der 61-Jährige möchte wieder so gesund wie möglich werden und er wünscht sich dabei mehr Hilfe: Er fühle sich alleine gelassen, sagt er: Die Suche nach einem der wenigen Fachärzte, die sich mit der Therapie von Impfschäden auskennen, brauche viel Kraft. Diese Kraft fehle ihm oft. "Ich komme einfach nicht an die richtigen Menschen heran."

BioNTech: "Wir prüfen jeden Einzelfall"

In einer Antwort auf eine Anfrage des SWR betont BioNTech, dass "bisher in keinem der von BioNTech geprüften Fälle ein kausaler Zusammenhang zwischen den dargestellten gesundheitlichen Beeinträchtigungen und der Impfung mit Comirnaty nachgewiesen werden konnte." Das Unternehmen nehme seine Verantwortung als Impfstoffhersteller sehr ernst, heißt es von der Pressesprecherin. Biontech prüfe sorgfältig jeden Fall, in dem Ansprüche gegenüber Biontech geltend gemacht werden.

Ob ein Anspruch gegenüber dem Staat oder dem Impfstoffhersteller begründet ist, richte sich nach unterschiedlichen Gesetzen. Im Falle von Haftungsansprüchen gegenüber Impfstoffherstellern sei es das Arzneimittelgesetz. Ansprüche gegenüber dem Staat könnten nach dem Infektionsschutzgesetz geltend gemacht werden, heißt es in dem Schreiben.

Es bestünden grundsätzliche Unterschiede in den gesetzlichen Anforderungen für Ansprüche gegen den Staat im Vergleich zu den Anforderungen für Haftungsansprüche gegen einen Impfstoffhersteller, so BioNTech. "Für Haftungsansprüche gegen einen Impfstoffhersteller muss insbesondere ein kausaler Zusammenhang zwischen den dargestellten gesundheitlichen Beeinträchtigungen und der Impfung bestehen und nachgewiesen werden."

Bei einer Klage gegen den Staat reiche dagegen zur Anerkennung eines Gesundheitsschadens als Folge einer Schädigung im Sinne des § 61 des Infektionsschutzgesetzes die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs.