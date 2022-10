Die Chöre singen wieder - bei der Deutschen Chormeisterschaft in Koblenz

Sie kommen aus ganz Deutschland: 15 Chöre streiten am Wochenende in Koblenz um den Titel "Deutscher Chormeister". Beim Eröffnungskonzert am Freitag konnten aber alle mitsingen.

Das Eröffnungskonzert der Deutschen Chormeisterschaft in Koblenz fand am Freitagabend in der Florinskirche in der Koblenzer Altstadt statt. Die Universitätsmusik Koblenz, das Staatsorchester Rheinische Philharmonie und der Solist Johannes Kalpers führten "A Mass for Peace" von Karl Jenkins auf. Damit wollten sie nach Angaben des Veranstalters Interkultur eine Botschaft des Friedens und der Gemeinschaft in die Welt senden. Vorher gab es um 19:15 Uhr ein Friedensgebet um die Friedensglocke der Stadt Koblenz auf dem Florinsmarkt.

Die Corona-Pandemie war eine schwere Zeit für die Chöre

Einer der Chöre im Wettbewerb ist der Junge Chor Koblenz. Die jungen Sängerinnen und Sänger freuen sich auf den Chorwettbewerb. Die Corona-Zeit war nicht leicht für sie. "Wie alle Chöre haben wir über Zoom geprobt", sagt Chorleiterin Mohani Poulet. Das habe aber keine echte Chorprobe ersetzt. Dazu sei gekommen, dass bei Videokonferenz übers Internet das Audiosignal nur zeitverzögert beim Gegenüber ankomme. Das würde gemeinsames Singen fast unmöglich machen.

Die Chormitglieder mussten deswegen in professionelle Audio-Hardware investieren. Die Corona-Pandemie habe ihr "großes Engagement" abverlangt. Sie hätte einige Mitglieder überreden müssen, nicht den Chor zu verlassen, sagt Poulet.

Corona hängt über dem Wettbewerb wie ein Damoklesschwert

Gerade für Chöre mit wenig Mitgliedern bedeute die Corona-Pandemie auch noch in der aktuellen Phase, dass sie bangen müssten, sagt Poulet. Sollte eine komplette Stimmlage ausfallen, weil alle in Quarantäne sind, könne der Chor nicht mehr antreten. "Die Stimmung ist etwas fatalistisch", so die Leiterin des Jungen Chors Koblenz: "Wenn wir da am Samstag stehen und ich nicht krank bin und der Chor singfähig, dann ist das schon ein Erfolg."

Chorwettbewerb am Samstag in Koblenz mit kostenlosem Eintritt

Nach dem Eröffnungskonzert am Freitagabend steht der Samstag ganz im Zeichen der Chormusik. Dann starten die eigentlichen Wettbewerbe im Rathaussaal und der Herz-Jesu-Kirche. Ab 19:30 Uhr findet das Finale in der Rhein-Mosel-Halle statt. Dort wird auch der Deutsche Chormeister 2022 gekürt. Die Chorauftritte in den verschiedenen Wettbewerbskategorien sind für das Publikum kostenfrei zugänglich.

Weitere Konzerte in der Koblenzer Innenstadt am Sonntag

Musikalischer Ausklang ist am Sonntag. Zum Abschlusstag der Deutschen Chormeisterschaft bietet Koblenz allen interessierten Chören noch einmal eine Bühne - mit Chorauftritten an verschiedenen Orten in der Innenstadt.

Die Veranstaltung wurde bereits zwei Mal verschoben. Grund dafür waren die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Der Wettbewerb sollte eigentlich bereits im Jahr 2020 in Koblenz stattfinden.