Länder wollen Hilfe bei der Unterbringung Geflüchteter

Fast acht Monate dauert nun schon der Krieg in der Ukraine, ein Ende ist nicht absehbar. Für viele Flüchtlinge ist es aktuell undenkbar, in die Heimat zurückzukehren. Sie hier bei uns angemessen unterzubringen, wird zunehmend schwierig. Das ist ein Thema, über das die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Freitag auf ihrer Konferenz in Hannover gesprochen haben. Dass die Kommunen mittlerweile an ihre Grenzen stoßen, zeigt sich unter anderem am Beispiel Bad Kreuznach.