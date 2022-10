Bundesländer fordern Klarheit in der Energiekrise

per Mail teilen

Um die Verbraucherinnen und Verbraucher in der Energiekrise zu entlasten, will der Bund bis zu 200 Milliarden Euro Schulden aufnehmen. Doch wie genau sollte das Geld nun eingesetzt werden? Darüber haben die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten auf ihrer Konferenz in Hannover gesprochen.

Das Ergebnis: Sie fordern vom Bund mehr Tempo bei der Umsetzung der Entlastungspläne. Unter anderem müsse die Gaspreisbremse schneller eingeführt werden als von der Expertenkommission empfohlen. Sie solle schon im Januar greifen und nicht erst im März.

Warum die Regierungschefs der Länder keine konkreten Beschlüsse über die Umsetzung der Entlastungspakete treffen konnten, weiß Hauptstadtkorrespondentin Kathrin Zappe.