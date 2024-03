In einer Stellungnahme hat der Deutsche Ethikrat am 20. März 2023 klare Regeln für den Einsatz Künstlicher Intelligenz gefordert. Es gebe eine rote Linie dort, die ganz klar bedeute, dass der Mensch durch künstliche Intelligenz nicht komplett ersetzt werden solle, so Judith Simon, Sprecherin der AG Mensch und Maschine im SWR2-Gespräch.