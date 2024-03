Künstliche Intelligenz: Die EU muss dranbleiben

per Mail teilen

Das KI-Gesetz der EU ist gekommen, um stetig zu wachsen, meint unsere Kommentatorin ++ Verbraucherschützer sieht Schutzlücke im KI-Gesetz und fordert effiziente Kontrollen in Deutschland ++ Ende des Corona-Booms? Die Fahrradbranche meldet weniger verkaufte Räder und weniger Umsatz ++

Radwegeausbau soll Radfahren in Baden-Württemberg sicherer machen ++

Dax überspringt 18.000-Punkte-Marke: an der Börse wird die Zukunft gehandelt.