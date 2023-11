Nach der Schule überlegen viele junge Menschen, was sie später beruflich machen möchten. In Rheinböllen im Hunsrück wissen zwei Schüler schon jetzt, dass sie einmal Bäcker werden wollen.

Der 13-jährige Clemens Wiede und sein ein Jahr jüngerer Freund Janic Schmitt besuchen die siebte Klasse der Puricelli Realschule plus in Rheinböllen. Schon jetzt wissen sie genau, dass sie später einmal eine eigene Bäckerei eröffnen möchten. Denn beide backen schon seit einigen Jahren zusammen. Immer wieder bringen sie ihre selbstgebackenen Kuchen mit in die Schule.

In der Schulküche backen sie regelmäßig für ihre Mitschüler

Die Idee dazu kam Clemens durch seinen Opa. "Mein Opa hat früher in einer Bäckerei gearbeitet, und ich habe dann auch mal mit meiner Oma zusammen gebacken. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich wollte mal gucken, ob den Leuten das hier alles schmeckt", erzählt Clemens Wiede.

Clemens' Freund Janic Schmitt hat der Kuchen jedenfalls so gut geschmeckt, dass auch er wissen wollte, wie man Kuchen backt. Seit einiger Zeit backen die beiden deshalb gemeinsam. Immer wieder bringen sie ihre selbstgebackenen Kuchen mit in die Puricelli Realschule plus in Rheinböllen. In der dortigen Schulküche dürfen Sie inzwischen auch neue Rezepte ausprobieren, unterstützt von Schulleiter Manuel Hortian.

"Die Leidenschaft, die die beiden mitgebracht haben, die hat uns direkt geflasht, muss man wirklich sagen. Und da haben wir gesagt, das muss unbedingt gefördert werden", erzählt er.

Schulleitung unterstützt das Hobby der Schüler

Deshalb ist das Backen inzwischen auch ein Teil der Berufsorientierung an der Realschule und ein Projekt für den Schulkiosk. Im Wahlfach Hauswirtschaft backen sie seitdem regelmäßig. Einmal die Woche gibt es dann frischen Kuchen für alle Mitschüler im Pausenverkauf. Aber Clemens und Janic haben noch einen anderen Wunsch.

"Ein richtiger Bäcker, der muss ja auch Brot backen können. Und ich will jetzt Brot backen lernen, und ich hoffe, dass das dann genauso gut wird wie bei meinem Opa", meint Clemens Wiede, und sein Freund Janic Schmitt ergänzt: "Ich würde auch gerne lernen, wie man Brot backt."

Clemens Wiede mit seinem Opa beim Backen. privat

Aus Hobby ist Berufswunsch geworden

Weil man das am besten in einer Bäckerei lernen kann, dürfen Clemens und Janic seit einiger Zeit in der Bäckerei Dhein in Argenthal sogar nach dem Schulunterricht mit in die Backstube. Normalerweise finden solche Praktika erst eine Schulklasse später statt.

Bäckermeister Johannes Dhein hatte aber vom Hobby der beiden gehört und will sie schon jetzt dabei unterstützen. Dabei denkt er an die Zukunft der beiden Schüler, aber auch an die seiner Bäckerei. Er will damit auch erreichen, dass sie später eine Ausbildung bei ihm machen.

"Die beiden sind ja schon sehr speziell, dass sie in der Schule schon backen und sich dafür interessieren. Und deswegen wollen wir das auch pflegen und weiterführen. Natürlich müssen sie noch ein bisschen die Schulbank drücken, aber wir geben alles dafür, dass sie bei uns landen und dass die beiden dann in die Ausbildung starten", so Dhein.

Clemens Wiede und Janic Schmitt möchten später gerne in der Bäckerei Dhein arbeiten. SWR

Wenn es nach Clemens und Janic ginge, würden die beiden am liebsten schon jetzt mit der Ausbildung in der Bäckerei Dhein anfangen, statt in der Schule zu sitzen. Mindestens zwei Schuljahre haben sie aber noch vor sich. Für die Zeit danach haben Sie aber schon sehr konkrete Pläne.

Clemens Wiede sagt selbstbewusst: "Wenn ich größer bin und mit der Schule fertig bin, würde ich auch gern eine eigene Bäckerei aufmachen", und sein Freund Janic Schmitt fügt hinzu: "Ich möchte auch Bäcker werden und dann auch mit dem Clemens meine eigene Bäckerei aufmachen und dann alles lernen." Dafür sparen die beiden sogar schon jetzt regelmäßig etwas von ihrem Taschengeld.