Innenminister Lewentz weist Vorwürfe zurück

Hätten in der Flutnacht Menschenleben gerettet werden können, wenn die rheinland-pfälzische Landesregierung früher reagiert hätte? Innenminister Lewentz weist Kritik zurück.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat Kritik an seinem Krisenmanagement in der Flutnacht zurückgewiesen. Die Opposition hatte ihm nach jüngsten Zeugenaussagen im Untersuchungsausschuss des Landtages Führungsversagen vorgeworfen. Das Lagezentrum im Innenministerium habe Warnungen einer Polizeikollegin über eine Flutwelle im Ahrtal nicht schnell genug an die Führung weitergeleitet. Das ist einer der Vorwürfe, die ein Zeuge im U-Ausschuss vorgebracht hat.

Innenminister verteidigt sein Vorgehen in der Flutnacht

Auf SWR-Anfrage teilte das Innenministerium nun mit: Zentrale Anlaufstelle für den Katastrophenschutz sei die Behörde Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Dort seien alle Informationen zusammengelaufen. Allerdings sei dort erst nach Mitternacht der Fokus von der Eifel in Richtung des Landkreises Ahrweiler gerückt. Dem Minister sei erst am nächsten Morgen klar geworden, wie sich die Lage an der Ahr entwickelt habe.

Hat das Innenministerium zu spät reagiert?

In der vergangenen Sitzung des Untersuchungsausschuss hatte der Journalist Willy Willig berichtet, er habe mit Innenminister Lewentz gesprochen, nachdem dieser die Technische Einsatzleitung im Kreis Ahrweiler besucht hatte. In dem Telefongespräch habe Lewentz berichtet, ein Haus in Schuld sei eingestürzt und der Minister habe die Zustände als "katastrophal und wirklich schlimm" geschildert, so Willig. Lewentz habe aber nicht den Eindruck gemacht, als erwarte er, dass die Lage dramatisch werden könne, oder als hätte er von irgendwem darauf einen Hinweis bekommen.

Die Äußerungen des Journalisten sind widersprüchlich. Zum einen soll Lewentz von katastrophalen Zuständen gesprochen haben, zum anderen aber nicht den Eindruck gemacht haben, als ob er von einer Katastrophe ausgehe. Ob der Minister tatsächlich schon viel früher als bisher bekannt über das Ausmaß der Katastrophe Bescheid wusste, ist also weiterhin nicht geklärt.



Krisenexperten kritisieren das Vorgehen des Ministers

Aber erfahrene Krisenexperten bewerten das Vorgehen des Ministers in der Flutnacht dennoch kritisch. Im Gespräch mit dem SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" sagte Krisenberater Andreas Karsten, Lewentz hätte in der Flutnacht einen eigenen Krisenstab im Innenministerium installieren müssen. Ähnlich äußert sich der Experte für Katastrophenschutz und Krisenmanager Wolfgang Grambs: In solch dramatischen Lagen sei es Chefsache, selbst Führung zu übernehmen.

Dreyer verteidigt Lewentz gegen Vorwürfe

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) stellt sich weiter hinter ihren Minister. Im SWR-Sommerinterview sagt sie, sie stehe ohne Wenn und Aber zu Lewentz. Bei Nachfragen zur Rolle des Innenministers in der Flutnacht verwies sie allerdings auf den Untersuchungsausschuss des Landtages: "Ich werde jetzt nicht Dinge vorwegnehmen, die im Untersuchungsausschuss letztendlich im Moment aufgeklärt werden. Sie können mir trotzdem glauben: Es ist für uns alle und für mich besonders eine besondere Bedeutung, dass diese offenen Fragen wirklich auch aufgeklärt werden."

Dreyer betonte gleichzeitig, der Katastrophenschutz müsse weiterentwickelt werden. Die Kommunen vor Ort sollten aber weiter zuständig bleiben, sagte sie. "Wir tun da einiges mit den Kommunen zusammen. Aber klar: Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und noch eins: Die Extremwetterlagen werden zunehmen und wir müssen alle miteinander wachsamer sein, als wir es vielleicht in der Vergangenheit waren."