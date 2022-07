Flutkatastrophe: Hätte das Land die Einsatzleitung übernehmen müssen?

per Mail teilen

Im Untersuchungsausschuss des Landtags geht es heute erneut um die Frage, wer in der Flutkatastrophe für die Einsatzleitung zuständig war. Dazu wird ein weiterer Gutachter gehört.

Hätte die Landesregierung in der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 die Einsatzleitung übernehmen müssen oder könnte sie sogar automatisch zuständig gewesen sein? Bei der Beantwortung dieser Fragen soll heute ein weiterer Gutachter helfen. Gerd Gräff, Leitender Ministerialrat a.D., hat dazu ein Rechtsgutachten verfasst.

Anfang Mai hatte der Staatsrechtler Bernd Grzeszick im U-Ausschuss die Ergebnisse seines Gutachtens zum Brand- und Katastrophenschutzgesetz in Rheinland-Pfalz vorgestellt. Er kommt zu dem Schluss, dass die Einsatzleitung in bestimmten Fällen automatisch auf die Landesregierung übergeht: Etwa wenn sich ein Starkregenereignis über mehrere Landkreise erstrecke, Ressourcen knapp seien und Spezialausrüstung angefordert werden müsse. Das war bei der Flutkatastrophe sicherlich der Fall.

Laut Grzeszick müssen die Behörden in solchen Situationen selbst aktiv nachforschen, wie die Sachlage ist. Sie könnten nicht darauf warten, dass die Landkreise darum bitten, die Einsatzleitung zu übernehmen. Das Innenministerium hat sich bisher stets darauf berufen, dass eine solche Bitte vom besonders betroffenen Kreis Ahrweiler nicht an das Ministerium oder die Aufsichtsdirektion ADD herangetragen worden sei. Insofern sei es auch nicht zu einer Übernahme der Einsatzleitung gekommen.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) ist wegen seines Krisenmanagements zuletzt zunehmend in die Kritik geraten. Ein Mitarbeiter aus dem Lagezentrum des Innenministeriums hatte bei seiner Aussage im Untersuchungsausschuss den Eindruck erweckt, wichtige Informationen in der Flutnacht nicht schnell genug an die Führung weitergegeben zu haben. CDU und AfD warfen dem Minister daraufhin Führungsversagen vor. Lewentz wies die Kritik inzwischen zurück.

Aus dem Innenministerium heißt es dazu: Zentrale Anlaufstelle für den Katastrophenschutz sei die Behörde ADD. Dort seien in der Flutnacht alle Informationen zusammengelaufen. Allerdings sei dort erst nach Mitternacht der Fokus von der Eifel in Richtung des Landkreises Ahrweiler gerückt. Dem Minister sei erst am nächsten Morgen klar geworden, wie sich die Lage an der Ahr entwickelt habe.

Die CDU hat bereits angekündigt, dass sie Lewentz erneut im Untersuchungsausschuss befragen will. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf bezeichnete es als unverständlich, dass der Innenminister den Katastrophenschutz in der Flutnacht nicht an sich gezogen habe.

Der Untersuchungsausschuss des Landtags soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe Mitte Juli gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben alleine in Rheinland-Pfalz.