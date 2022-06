Hochwasserschutz: Bad Neuenahr-Ahrweiler will selbst Dämme bauen

Elf Monate nach der Flutkatastrophe an der Ahr schlägt Bad Neuenahr-Ahrweiler Alarm: In Sachen Hochwasserschutz sei bisher nichts passiert. Jetzt will die Stadt selbst handeln.

Es seien weder Dämme gebaut noch Überflutungsflächen geschaffen worden, kritisierten der Bürgermeister und alle Fraktionen des Stadtrates bei einer Sitzung am Dienstagabend. Deshalb will die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler den Hochwasserschutz jetzt selbst in die Hand nehmen, obwohl sie eigentlich gar nicht dafür zuständig ist. "Es wird Jahre dauern, bis endlich was passiert. Das ist zum Kotzen und den Bürgern nicht zuzumuten." Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler macht eigene Pläne Die Stadt will eine Vereinbarung mit dem Kreis Ahrweiler schließen, der sich eigentlich um den Bau von Dämmen kümmern müsste. In dieser Vereinbarung soll stehen, dass die Stadt auf ihrer Gemarkung selbst tätig werden darf. Denn der Kreis kommt aus Sicht des Stadtrates nicht schnell voran: Die Kreisverwaltung habe jetzt erstmal ein Ingenieurbüro beauftragt, dass Vorschläge erarbeiten soll, wie ein Hochwasserschutzkonzept aussehen könnte. Konkrete Pläne müssten dann danach noch erarbeitet werden. Es werde Jahre dauern, bis endlich was passiere, kritisierte FDP-Stadtrat Rolf Deißler: "Das ist zum Kotzen und den Bürgern nicht zuzumuten." Deshalb sei es gut, dass Bad Neuenahr-Ahrweiler jetzt plant, selbst Dämme zu bauen. "Die Kommunen an der Ahr können den Hochwasserschutz finanziell selbst nicht stemmen." Wer zahlt neuen Hochwasserschutz? Doch wer für die Kosten aufkommen soll, ist bis jetzt völlig unklar. Für die Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ahr kann kein Geld aus dem Wiederaufbaufonds des Landes verwendet werden. Denn dieser Fonds ist nur - wie der Name schon sagt - für den Wiederaufbau zerstörter Brücken, Straßen und Häuser vorgesehen. Dämme und Überflutungsflächen müssten aber ganz neu gebaut werden und fallen nicht unter Wiederaufbau. "Die Kommunen an der Ahr können den Hochwasserschutz finanziell selbst nicht stemmen", sagt Bad Neuenahr-Ahrweilers Bürgermeister Guido Orthen (CDU). Bund und Land müssten ran. Am Freitag trifft sich Orthen deshalb mit der rheinland-pfälzischen Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne), um mit ihr darüber zu sprechen. Bad Neuenahr Chancen für Natur- und Hochwasserschutz Naturschützer kritisieren Einengung der Ahr nach der Flut Mit dem Hochwasser hat die Ahr auch ihren Verlauf geändert. Neue Nebenarme, neue Auenlandschaften - aber nicht alle freuen sich darüber. mehr... Gemeinsames Hochwasserschutzkonzept dennoch nötig Unabhängig vom Vorstoß der Kreisstadt, sind sich eigentlich alle Ahr-Kommunen einig: Es braucht ein gemeinsames Konzept zum Hochwasserschutz. Das sieht auch Bürgermeister Orthen so. Alles was Bad Neuenahr-Ahrweiler jetzt baue, helfe vor allem der flussabwärts gelegenen Stadt Sinzig. Um seine Stadt zu schützen, müsse viel an der oberen und mittleren Ahr getan werden, sagt Orthen. Dennoch ist er dafür, dass Bad Neuenahr-Ahrweiler jetzt schon mal anfängt - auch um ein Zeichen zu setzen. Bei der Stadtratssitzung gab der Bürgermeister allerdings darüber hinaus zu bedenken, dass die besten und teuersten Schutzmaßnahmen wahrscheinlich nur bei einem normalen Hochwasser helfen werden. Eine Flutwelle wie im vergangenen Sommer sei nicht zu bändigen. Die Schäden könnten aber verringert werden, sagte Orthen.