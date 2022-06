U-Ausschuss: Wie verlief die Flutkatastrophe in Altenahr?

per Mail teilen

Der Untersuchungsausschuss des Landtags wird heute die frühere Bürgermeisterin von Altenahr, Cornelia Weigand, zur Flutkatastrophe befragen. Zudem sind Wehrleute aus der Verbandsgemeinde als Zeugen geladen.

Von hohen Pegelprognosen alarmiert hatte Cornelia Weigand (parteilos) schon am Nachmittag des 14. Juli 2021 darum gebeten, den Katastrophenalarm auszulösen. Das berichtete die damalige Verbandsbürgermeisterin von Altenahr und heutige Landrätin des Kreises Ahrweiler schon kurz nach der Hochwasserkatastrophe.

Vom Landratsamt in Ahrweiler hieß es damals, dem Krisenstab fehlten noch Informationen. Das würde noch etwas dauern. Ausgelöst wurde der Katastrophenfall durch den Krisenstab um 23:15 Uhr, rund sieben Stunden später. Die Aufforderung zur Evakuierung kam offensichtlich zu spät und war nicht umfassend genug.

Der damalige Landrat Jürgen Pföhler (CDU) sei nicht zu erreichen gewesen, erklärte Weigand. Aber auch bei anderen Stellen blieben ihre Hilferufe an dem Tag offenbar ungehört. Die Spitze des Landesumweltministeriums erfährt nach 22 Uhr von einem verzweifelten Anruf Weigands beim Landesamt für Umwelt, das für Hochwassermeldungen zuständig ist. Dort berichtet die Bürgermeisterin, dass der Pegel der Ahr das erste Stockwerk der Wohnhäuser erreicht habe und bereits Autos durch die Dörfer schwimmen. Aktiv geworden ist das Ministerium daraufhin nicht.

Zu diesen und anderen Vorgängen während der Flutkatastrophe werden die Mitglieder des Untersuchungsausschusses des rheinland-pfälzischen Landtags heute viele Fragen an Weigand haben. Zudem werden mehrere Wehrleute und Ortsbürgermeister aus der Verbandsgemeinde Altenahr als Zeugen gehört.

In vorausgegangenen Sitzungen des Untersuchungsausschusses war deutlich geworden, dass es in betroffenen Landkreisen Defizite bei Alarm- und Einsatzplänen gibt. Das gilt auch für den Kreis Ahrweiler. Dort habe es zum Zeitpunkt der Katastrophe keinen mit den Kommunen abgestimmten Hochwasser-Alarmplan gegeben, sagte der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises, Michael Zimmermann, in seiner Zeugenbefragung. Einen solchen Alarmplan gibt es bis heute nicht.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe Mitte Juli gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben alleine in Rheinland-Pfalz.