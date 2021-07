Durch die schweren Unwetter sind im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei Koblenz soeben mit.

In Schuld bei Adenau in der Eifel sind in der Nacht wegen Überflutungen und Dauerregen sechs Häuser eingestürzt. Nach Angaben der Polizei werden noch 50 bis 60 Menschen vermisst. Weitere Häuser seien instabil und drohten einzustürzen. Die Lage in Schuld sei unübersichtlich, so ein Sprecher der Polizei in Koblenz. Wie viele Menschen genau vermisst würden, sei noch unklar.

Viele Menschen warten auf Hausdächern auf Hilfe

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die Situation wegen des Hochwassers extrem gefährlich. Nach Angaben eines Sprechers des Eifelkreises sitzen in Waxweiler fünf Leute in einem Haus fest, das komplett von Wasser umgeben ist. Die Lage sei sehr dramatisch. Die Rettungskräfte könnten das Haus auch mit Booten nicht mehr erreichen. Derzeit warte man auf die Hilfe der Luftrettung.

Viele Menschen sitzen laut Polizei auf den Dächern ihrer und warten auf Rettung. Die muss zum Teil aus der Luft erfolgen, weil die Strömungen zu stark sind für Feuerwehrboote.

Kleines Flüsschen Nims schwillt auf 200 Meter Breite an

In Messerich in der Eifel hat der Katastrophenschutz drei Helfer des Technischen Hilfswerks aus den Fluten gerettet. Sie waren auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz mit ihrem Fahrzeug in den Wassermassen weggetrieben worden. Die drei Helfer konnten sich auf das Dach des Fahrzeugs retten. Ein Sprecher des Katatstrophenschutzes sagte, sie seien zunächst mit Hilfe einer Schwerlastdrohne mit Schwimmwesten versorgt worden. Ein Kettenbagger habe schließlich, trotz der starken Strömung, so nah heranfahren können, dass die drei in die Baggerschaufel klettern und gerettet werden konnten. Die Nims, die normalerweise zwei Meter breit ist, ist nach Angaben eines Sprechers mittlerweile 200 Meter breit.

In Altenahr im Kreis Ahrweiler seien Bewohner auf die Dächer ihrer Wohnhäuser geflüchtet. In Heimersheim soll eine Frau in ihrem Keller ertrunken sein. In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ein Großteil der Innenstadt überflutet. Der Kreis Ahrweiler hat den Katastrophenfall ausgerufen. Dort soll die Bundeswehr die Einsatzkräfte unterstützen. In Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und Bad Bodendorf sind alle Häuser im Umkreis von 50 Metern links und rechts der Ahr evakuiert worden. Der Kreis hat nach eigenen Angaben Notunterkünfte eingerichtet.

Auch Mayen stark betroffen

Sämtliche Brücken im Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler sind gesperrt und dürften nicht betreten werden. Auch die Stadt Mayen ist stark von den starken Regenfällen betroffen. Dort ist die Nette über die Ufer getreten, Boote konnte die Feuerwehr bis zum späten Abend wegen der starken Strömung nicht einsetzen. Feuerwehr, DRK, Polizei und THW in Mayen haben die Menschen aufgerufen, die Einsatzorte zu meiden. Es bestehe Lebensgefahr. Unter anderem seien Kanaldeckel entfernt

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat bestürzt auf die Überschwemmungen reagiert: Das Unwetter habe das Land hart getroffen, schrieb sie auf Twitter. Sie bange mit allen, die in Gefahr seien. Ihr Dank gelte allen Helferinnen und Helfern, Feuerwehren und Einsatzkräften, die unermüdlich mit großem Einsatz gegen die Wassermassen kämpften. CDU-Landeschefin Julia Klöckner forderte auf Twitter schnelle, unbürokratische Hilfe. Es sei ein schlimmes Unwetter. Sie habe Anrufe von Kollegen bekommen mit bedrückenden Schilderungen des Hochwassers. Ihre Gedanken seien bei den Betroffenen, so Klöckner.