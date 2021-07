In Rheinland-Pfalz könnten sich ab dem Abend erneut Gewitter und Regenfälle ausbreiten. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Bis Donnerstag drohe vor allem im Norden des Landes wiederholt teils heftiger Starkregen.

Am Rande eines Tiefdruckgebiets über Frankreich strömt warme bis sehr warme Luft aus dem Mittelmeerraum heran. In der Nacht zum Dienstag erreicht dieses Tief den Westen Deutschlands.

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind kräftige Gewitter, dabei auch Unwetter mit heftigem Starkregen und Sturmböen zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde (km/h) möglich. Auch Hagel mit Korngrößen um 3 Zentimeter sei nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst in seinem Warnlagebericht mit.

Anschließend gingen die Gewitter von der Südpfalz und dem Saarland bis zum Südschwarzwald in Starkregen mit mehr als 20 Liter pro Quadratmeter (l/m²) innerhalb von sechs Stunden über. Gebietsweise folge ergiebiger Dauerregen mit mehr als 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 12 Stunden. Akkumuliert über 48 bis 60 Stunden seien teilweise 100 bis 200 l/m² Regen wahrscheinlich, so der DWD.

Pegelstände des Rheins könnten noch steigen

Diese Regenmengen könnten auch die Flüsse weiter steigen lassen. Bereits jetzt sind die Pegelstände am Rhein für den Monat Juli ungewöhnlich hoch. Der Hochwasser-Meldedienst erwartet bis Dienstag früh von Karlsruhe bis Mainz zunächst leicht fallende Wasserstände. Bis Mittwoch ist die Tendenz bis Worms aber wieder steigend.

Die Hochwasservorhersagezentrale teilte mit: "Die Hochwassermarke I ist im Bereich der Pegel Maxau, Speyer und Worms bis Kaub überschritten." Binnenschiffe müssten deshalb dort ihr Tempo drosseln und in der Mitte der Fahrrinne bleiben. Mancherorts trat der Rhein leicht über die Ufer.

Rheinfähre bei Boppard stellt Betrieb ein

Die Rheinfähre in Boppard hat nach eigenen Angaben wegen des hohen Wasserstandes den Betrieb eingestellt. Der Pegelstand in Koblenz lag am frühen Montagmorgen bei 4,23 Meter - fast einen Meter höher als normalerweise in dieser Jahreszeit.

Auch im Mosel- und Nahegebiet sei wegen der für Mitte dieser Woche vorhergesagten Niederschläge "mit stark steigenden Wasserständen zu rechnen", so die Hochwasservorhersagezentrale.

Aufgrund des andauernden Regens der vergangenen Wochen waren die Wasserstände am Rhein zuletzt angestiegen. Am frühen Samstagmorgen wurden am Pegel Karlsruhe/Maxau die 7,50 Meter überschritten. Ab dem Wert wird die Schifffahrt eingestellt. Nach einem Höchststand von 7,71 Metern am Samstag fiel der Pegelstand am Sonntag auf 7,35 Meter. Die Schifffahrt konnte dort wieder freigegeben werden.