In Diez soll heute ein Boot aus der Lahn geborgen werden, das dort seit Februar auf dem Grund liegt. Die Bergungsaktion ist kompliziert, weil kein Kran eingesetzt werden kann.

Das acht bis neun Meter lange Schiff war im Januar bei einem Hochwasser auf einen Fahrradweg an der Lahn bei Diez geschwemmt worden. Im Februar war es dann bei einem Sturm in der Nacht wieder zurück in die Lahn gespült worden und gesunken.

Das Schiff wurde Januar bei einem Hochwasser auf einen Fahrradweg an der Lahn bei Diez geschwemmt. Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn

Nun soll das alte Segelboot aus der Lahn geholt werden. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) in Diez stellt das Boot eine potentielle Gefahr für Bootsfahrer und Wassersportler da. Außerdem wird befürchtet, dass sich auch noch umweltschädliche Betriebsstoffe, wie Benzin und Motoröl, in dem Schiff befinden.

Komplizierte Bergung aus der Lahn

Die Bergung sei aber nicht so einfach, sagte Bernd Lambertus, Leiter der Außenstelle des WSA in Diez dem SWR. Denn es sei nicht möglich, das Boot mit einem Auto- oder Schwimmkran aus dem Wasser zu heben. Stattdessen soll es mit Hilfe von Tauchern und ganz viel Luft aus der Lahn geholt werden.

Dazu sollen die Taucher am Bootsrumpf unter Wasser vier sogenannte Hebesäcke anbringen, so Lambertus. Diese werden mit Spanngurten befestigt. Sobald die fix sind sollen die vier Säcke langsam mit Pressluft befüllt werden, um dem Boot Auftrieb zu verschaffen. So soll es an die Wasseroberfläche kommen.

Boot soll nach Diez geschleppt werden

Dann soll das Schiff leergepumpt werden, bevor es in den Hafen nach Diez geschleppt wird. Ob es dann noch fahrtüchtig ist, weiß Lambertus nicht. Der Motor könne defekt sein. Der Besitzer des Bootes sei zwar bekannt, könne aber derzeit nicht ausfindig gemacht werden. Er müsse eigentlich für die Kosten der Bergung aufkommen.

Bernd Lambertus hofft, dass alles nach Plan läuft und das Segelboot kein Leck hat. Denn das würde die Bergung möglicherweise verzögern. Der Radweg auf der Diezer Lahnseite ist während der Bergungsaktion gesperrt. Vom gegenüberliegenden Ort Fachingen kann alles mitverfolgt werden.