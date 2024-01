Boot auf Lahnradweg bei Diez plötzlich wieder weg

Seit dem Hochwasser Anfang Januar lag ein Boot mitten auf dem Lahnradweg bei Diez. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes ist es jetzt plötzlich verschwunden.

Das etwa sechs bis sieben Meter lange Boot war bei dem Hochwasser vor gut zwei Wochen von der Lahn auf den Fahrradweg gespült worden. Zur großen Überraschung von Bernd Lambertus von der Außenstelle des Wasser- und Schifffahrstamtes (WSA) in Diez ist es jetzt offenbar nicht mehr dort.

Die Stelle vom anderen Ufer der Lahn aus, an der das Boot bis vor Kurzem lag. Wasser- und Schiffahrtsamt - Außenstelle Diez

Er vermutet, dass das Boot in der Nacht auf Mittwoch wieder in die Lahn gespült wurde. Das Wasser sei in den vergangenen Tagen angestiegen. Bei dem Sturm in der Nacht hätten der Wind und die Wellen das Boot vermutlich wieder mit in den Fluss genommen.

Sturm spült Boot zurück - Plan ist aufgegangen

Dass das Boot auf diese Weise wieder vom Radweg herunterkommt, darauf hatte Lambertus nach eigenen Angaben auch ein bisschen gehofft. Denn seiner Ansicht nach wäre es ziemlich kompliziert gewesen, es mit einem Auto- oder Schwimmkran von dem schmalen Fahrradweg zu heben.

Das Boot war beim Hochwasser Anfang Januar auf dem Radweg gestrandet. Wasser- und Schifffahrtsamt - Außenstelle Diez

Boot ist wahrscheinlich in der Lahn gesunken

Wie Lambertus mitteilt, gibt es jetzt aber ein neues Problem: Das Boot sei aller Wahrscheinlichkeit nach gesunken. Er könne das Boot zwar nicht direkt sehen, aber es sei an einem dicken Tau befestigt. Das Tau sei nun gespannt.

Die Lage bleibe also ziemlich kompliziert, sagt der Leiter der WSA-Außenstelle in Diez. Wenn der Pegel der Lahn wieder niedriger sei, müssten Taucher zunächst gucken, wo und in welcher Position das Boot genau liege. Dann werde versucht, es mit Luftsäcken zu bestücken, um ihm Auftrieb zu verschaffen. So soll es an die Wasseroberfläche kommen.

Ist das gesunkene Boot noch fahrtüchtig?

Ob das Boot dann noch fahrtüchtig ist, weiß der Fachmann nicht. Der Motor sei wahrscheinlich defekt, sagt Lambertus. Wenn der Rumpf noch in Ordnung sei, könnte es zumindest wieder soweit schwimmfähig gemacht werden, dass es an eine geeignete Stelle an der Lahn gezogen und gesichert werden könnte.