Hier können Sie in der Region Koblenz ins Freibad gehen

Die Temperaturen klettern immer höher. Abkühlung gibt's im Freibad. Wir sagen Ihnen, wo Sie im Norden von Rheinland-Pfalz einen Sprung ins kühle Nass wagen können.

Freibäder im Kreis Ahrweiler

Das Freizeitbad in Remagen hat eigenen Angaben zufolge jeden Tag geöffnet - dienstags und donnerstags bereits ab 7 Uhr. Die Wassertemperatur beträgt nach Angaben der Stadt durchgehend 23 Grad. Tickets können vor Ort erworben werden.

Das Freizeitbad Brohltal ist am Pfingstsamstag in die Saison gestartet. Im Mai fand noch der alljährliche Frühjahrsputz im Freizeitbad Brohltal durch freiwillige Helfer statt.

Das Freibad Ahrweiler wurde durch die Flutkatastrophe stark beschädigt. Aktuell finden nach Angaben des Betreibers noch Reparaturarbeiten statt. Wann wieder eröffnet werde, stehe aktuell noch nicht fest, er hoffe aber noch diesen Sommer. Die Ahr-Therme in Bad Neuenahr bleibt vorerst geschlossen.

Die Römer-Therme in Bad Breisig hat geöffnet. Eine aktuelle Auslastung des Bades kann auf der Homepage nachgeschaut werden.

Das Siegtalbad in Wissen hat geöffnet. Aufgrund der aktuell hohen Energiepreise hat sich die Geschäftsführung nach eigenen Angaben dazu entschieden, die Beckenwassertemperaturen im Siegtalbad ausnahmslos um zwei Grad abzusenken.

Im Freibad in Dickendorf hat die Saison am 1. Juni begonnen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag (außerhalb der Sommerferien) von 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag (außerhalb der Ferien) 10 bis 19 Uhr.

Freibäder im Kreis Cochem-Zell

In Cochem, Treis-Karden und Ellenz-Poltersdorf haben die Freibäder seit Ende Mai geöffnet. Infos zu den einzelnen Bädern gibt es auf der Seite des Moselbads Cochem.

Die Vulkaneifeltherme in Bad Betrich hat für Gäste geöffnet. Nach eigenen Angaben gilt im Therapie- und Wellnessbereich Maskenpflicht.

Freibäder im Kreis Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz

Das Freibad in Winningen hat täglich von 9:30 bis 19:30 Uhr geöffnet - witterungsbedingte Änderungen bleiben vorbehalten.

Für das Erlebnisbad Maifeld laufen nach eigenen Angaben alle Vorbereitungen für die Saison. Eröffnet werden soll am 15. Juni.

Das "Ons Schwemmbad" in Andernach war bereits in die Saison gestartet, musste aber nach einem Unwetter Ende Mai wieder schließen. Nach Angaben der Stadt wurde unter anderem die Technik schwer beschädigt. Wann das Bad wieder öffnen könne, stehe noch nicht fest.

Das Pellenz-Bad hat an allen Tagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Außerdem haben Frühschwimmer die Möglichkeit, im Juli und August, jeweils dienstags und donnerstags, ab 7 Uhr ihre Bahnen zu ziehen.

Das Nettebad in Mayen ist am 28. Mai in die Freibadsaison gestartet. Das Hallenbad und die Sauna sind nach eigenen Angaben seit dem 9. Mai geschlossen.

In Vallendar hat das Freibad geöffnet. Die Öffnungszeiten sind von 9 bis 20 Uhr und Frühschwimmer können dienstags bereits ab 7 Uhr ihre Bahnen ziehen.

Das Vulkanbad in Mendig hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet (bei gutem Wetter bis 19 Uhr).

Auch das Freibad in Bendorf-Sayn hat geöffnet. Eintrittskarten können eigenen Angaben zufolge wieder direkt an der Kasse erworben werden. Das Bad empfiehlt aber weiterhin eine Buchung online und im Voraus.

Für das Freibad Oberwerth in Koblenz können Tickets online gekauft werden. Neu ist der im vergangenen Jahr erneuerte Kleinkinderbereich mit seinen beiden Becken und kleiner Rutschenrampe. Der Sprungbetrieb wird dagegen nach Angaben der Stadt in diesem Jahr nicht möglich sein. Aus Sicherheitsgründen wurde die Sprunganlage entfernt. Eine neue sei in Planung und soll voraussichtlich zur kommenden Saison wieder zur Verfügung stehen.

Badesaison auf dem Oberwerth in Koblenz. Pressestelle Stadt Koblenz

Freibäder im Kreis Neuwied

Das Freibad in Rengsdorf hat wieder geöffnet. Auch die Deichwelle Neuwied hat wieder ihren Außenbereich für Besucher geöffnet.

Die Kristall Rheinpark-Therme in Bad Hönningen hat geöffnet. Für Besucher gelten nach eigenen Angaben keine Einlassbeschränkungen mehr.

Der Freizeitpark Blauer See in Vettelschoß ist ebenfalls bereits in die Saison gestartet.

In Oberbieber hat das Freibad nach Angaben des Heimat- und Verschönerungsvereins Oberbieber seit dem 4. Juni geöffnet. Parallel dazu soll ein Biergartenbetrieb ähnlich der Jahre 2020 und 2021 betrieben werden.

Freibäder im Rhein-Lahn-Kreis

Das Freibad Lahnstein ist in die Freibadsaison gestartet. Das Freibad ist täglich von 9:30 bis 20 Uhr geöffnet. Die Hallenbadsaison wurde am 15. Mai beendet. Tickets können online reserviert werden.

Das Freibad in Lahnstein eröffnet am 16. Mai. Stadtverwaltung Lahnstein

Auch das Freibad in Nassau ist wieder offen für Badegäste. Der Besuch ist nur durch eine elektronische Vorreservierung mit einer bargeldlosen Ticketlösung möglich.

Das Freibad Singhofen hat ebenfalls bereits geöffnet. Montags bis freitags von 10 bis 19:30 Uhr und am Samstag und Sonntag von 9:30 bis 19:30 Uhr.

Das Freibad in Katzenelnbogen ist am 4. Juni in die Freibadsaison gestartet.

Im Blauen Ländchen in Nastätten hat das Waldschwimmbad seit dem 4. Juni geöffnet. In diesem Jahr gelten erstmals neue Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr.

Das Freibad in Birlenbach ist in die Freibadsaison gestartet.

Der Baggersee in Diez ist am 11. Juni in die neue Saison gestartet. Es gebe keine corona-bedingten Einschränkungen mehr, heißt es auf der Homepage des Baggersee Beach Clubs. Tauchen sei derzeit und bis auf weiteres nicht möglich.

Freibäder im Rhein-Hunsrück-Kreis

Das Rheingold-Bad in Sankt Goar-Werlau hat die Freibadsaison am 22. Mai eröffnet. Montags ist das Bad eigenen Angaben zufolge geschlossen. Dienstags bis sonntags ist es von 10 bis 19 Uhr geöffnet

Nach sieben Jahren Komplettsanierung soll das Freibad in Boppard am 24. Juni wieder öffnen. Ortsvorsteher Niko Neuser (SPD) freue sich riesig, dass das Freibad nun endlich wieder öffnet, sagte er dem SWR.

Spiegelglattes und frisches Wasser im Naturfreibad Simmern. SWR

Im Naturfreibad in Simmern hat geöffnet. In dieser Saison sollen nach Angaben der Betreiber auch wieder Gummiboote, Flossen, Schnorchel und sonstiges Wasserspielgerät im Naturfreibad erlaubt sein.

In der Verbandsgemeinde Kirchberg ist das Kirchberger Freibad in die Saison gestartet. Es ist Montag bis Freitag von 11 Uhr bis 19:30 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertage öffnet das Bad schon um 10 Uhr.

Das Mons-Tabor-Bad in Montabaur hat für Besucher geöffnet. Tickets können online gebucht werden.

Die Eröffnung des Naturschwimmbads Linderhohl in Höhr-Grenzhausen ist erneut verschoben worden. VG-Bürgermeister Becker hofft nach eigenen Angaben, dass das Schwimmbad bis zu den Sommerferien öffnen wird. Das Naturschwimmbad war 2018 geschlossen worden und wurde anschließend saniert.

Das Freibad in Ransbach-Baumbach hat montags von 11 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags von 9 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr geöffnet.