Große Demo gegen Pläne für insolventes DRK-Krankenhaus in Altenkirchen

In Altenkirchen haben am Freitag hunderte Menschen gegen die Sanierungspläne für das insolvente DRK-Krankenhaus in Altenkirchen demonstriert. Der Betriebsrat hatte zur Demo aufgerufen.

Sendung am Fr. , 27.10.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz