Das Hochwasser der Mosel hat die Bundesstraße und die Uferpromenade in Cochem überflutet. Auch in der Altstadt steigt der Wasserstand weiter an. Noch ist der Scheitel nicht erreicht.

Der Pegel in Cochem steht aktuell bei über 7 Metern 60. Die Verbandsgemeinde rechnet damit, dass im Laufe des Donnerstags der Höchststand von voraussichtlich knapp 7,90 Metern erreicht wird.

Nach Angaben des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Cochem, Wolfgang Lambertz (CDU), wurde bereits am Mittwochnachmittag die B49 im Stadtgebiet überspült. Dort stehen die Weinlokale in Ufernähe im Wasser. In Cochem seien in vielen Häusern die Keller geräumt worden, teilweise laufen schon die Pumpen in den Kellern. Auch die Geschäfte in der Altstadt hätten sich auf den steigenden Wasserstand vorbereitet, so Lambertz.

Heute wollen wir das Leben möglichst organisieren. Wir werden zum Beispiel die Pflegedienste dabei unterstützen, ihre Patienten zu erreichen.

Feuerwehrleute hätten vorsorglich die Stellen gesäubert, an denen sich das Moselhochwasser stauen könnte und auch Sandsäcke an die Anwohner ausgegeben. Am Donnerstag gehe es jetzt darum, den Alltag in der Stadt zu organisieren. "Wir werden zum Beispiel Pflegedienste dabei unterstützen, ihre Patienten zu erreichen", sagte Bürgermeister Lambertz dem SWR.

Im Laufe der Nacht kamen an der unteren Mosel weitere Stellen dazu, die wegen des Hochwassers gesperrt wurden - auch auf der B49 und der B416. Autofahrer müssen deswegen Umwege nehmen.

Laut der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz steht der Pegel Trier derzeit bei 8,70 Metern. Für die Altstadt von Zell an der Mittelmosel könnte dieser Pegelstand kritisch werden. Es besteht die Gefahr, dass die Hochwassermauer überflutet wird und das Wasser in die Altstadt läuft. Laut Polizei Zell ist das bislang aber noch nicht passiert.

In vielen Orten an der Mosel Einschränkungen im Busverkehr

Das Hochwasser der Mosel wirkt sich auch auf den Busverkehr aus: So fahren am Donnerstag nach Angaben der Koblenzer Verkehrsbetriebe koveb Ersatzbusse im Stadtteil Güls, denn die Busse der Linie 3/13 werden dort umgeleitet. Weil es sich bei den Ersatzbussen um kleine Busse handele, könne es in den Spitzenzeiten zu Engpässen kommen, so die koveb.

Wegen des Hochwassers an der Mosel können nach Angaben des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel (VRM) auch in Lehmen nicht alle Busse fahren. Auf der Internetseite des VRM heißt es, betroffen seien die Linien 347, 359 und N32. Sie fahren demnach die bekannten Umleitungen, könnten deshalb aber nicht alle Haltestellen anfahren.

In Cochem rechnet der Kreis damit, dass der Busverkehr an der Mosel zum Erliegen kommt. Die Haltestellen der Linien 700, 705, 706, 707 und 777 würden bei Überflutung der B49 an den Kreisel in Cochem-Sehl verlegt.

Für die Linie 730 aus Kaisersesch werde eine Ersatzhaltestelle in der Endertstraße auf Höhe der Feuerwehr eingerichtet.

Feuerwehr baut in Koblenz und Andernach Spundwände auf

In Kobern-Gondorf ist nach Angaben der Feuerwehr bereits die Unterführung gesperrt. Weiter Mosel-abwärts in Koblenz-Lay, Güls und Metternich bereitet sich die Feuerwehr ebenfalls auf das Hochwasser vor. Außerdem baut sie in Güls und Metternich Stege auf. Am Mittwochabend ist in Koblenz das Peter-Altmeier-Ufer gesperrt worden. Autofahrer wurden deshalb gebeten, ihre Autos wegzufahren.

Am Rhein in Koblenz-Neuendorf und in Andernach werden außerdem vorsorglich wieder die Spundwände aufgebaut. Denn am Pegel Koblenz soll nach den Vorhersagen am frühen Freitag ein Wasserstand von bis zu 6,80 Meter erreicht werden. Das ist den Angaben zufolge statistisch gesehen ein Hochwasser, wie es etwa alle zwei Jahre vorkommt.

Nach der Personenfähre "Nixe" hat inzwischen nach Angaben der Koblenzer evm auch die Auto- und Personenfähre zwischen Remagen-Kripp und Linz den Betrieb eingestellt.

An der Lahn bei Diez werden steigende Pegelstände erwartet. Oliver Schäffer - Verbandsgemeinde Diez

Vorbereitungen auf Hochwasser auch am Rhein und der Lahn

An der Lahn in Diez wurden ebenfalls die Vorrichtungen für die Spundwände gesetzt. Ein Parkplatz direkt an der Lahn ist bereits gesperrt, er sei teilweise überflutet, teilte die Verbandsgemeinde Diez dem SWR mit. In Diez wird laut Vorhersage am Donnerstagabend mit einem Pegel von etwa 5,50 Metern gerechnet. Ab Freitag soll dann der Wasserstand der Lahn wieder sinken.

IIn Lahnstein gilt nach Angaben der Stadt jetzt Alarmstufe Zwei. Feuerwehr und Stadtverwaltung sind auf ein Hochwasser von bis zu sieben Metern vorbereitet. In zwei ufernahen Straßen wurden nun auch Stege aufgebaut. Nach aktuellem Stand geht die Stadt nicht davon aus, dass das Hochwasser sich auf den Verkehr auswirken wird, der wegen der Bauarbeiten an der Lahnhochbrücke der B42 durch die Innenstadt umgeleitet wird.