Nach der Flutkatastrophe ist von der historischen Nepomukbrücke in Rech an der Ahr nur noch eine Ruine übrig. Ihr geplanter Abriss erregt viele Gemüter. Jetzt soll ein Gutachten klären, ob die Reste doch stehen bleiben.

Die Ortsgemeinde Rech an der Ahr will den geplanten Abriss der Nepomukbrücke in einem neuen Gutachten noch einmal prüfen lassen. Die ersten Ergebnisse sollen in der kommenden Woche im Gemeinderat vorgestellt werden, so der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde, Gerhard Schreier (CDU), gegenüber dem SWR.

Gemeinderat will Klarheit über Abriss der Nepomuk-Brücke

Seit der Flut vor zwei Jahren hat sich das Ufer der Ahr verändert: Häuser wurden abgerissen, die Ahr hat in Rech an einigen Stellen mehr Platz. Wie sich das auf die Strömung des Flusses auswirkt, soll jetzt ein Gutachten klären, das der Gemeinderat in Rech in Auftrag gegeben hat.

Das Gutachten könnte so neue Erkenntnisse darüber bringen, wie sicher die Reste der Nepomukbrücke sind. Die Brücke war bei der Flut sehr schwer beschädigt worden. Sie ist nur noch eine Ruine. Weil die zuständige Behörde sie als einsturzgefährdet eingestuft hatte, hat der Gemeinderat den Abriss des denkmalgeschützten Bauwerks beschlossen.

Dagegen hatte unter anderem die Deutsche Stiftung Denkmalschutz protestiert. Das neue Gutachten soll jetzt in dem Fall für Klarheit sorgen, so der Erste Beigeordnete.