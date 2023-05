Koblenzer Basketballer kurz vor Aufstieg in die 2. Bundesliga

Die EPG Baskets Koblenz haben Großes vor. Sie wollen in die Basketball Bundesliga. Jetzt steht der Verein aber erstmal vor dem Aufstieg in die 2. Liga - dafür fehlt noch ein Sieg.

Die EPG Baskets aus Koblenz sind ihrem Ziel wieder ein Stück nähergekommen. Nach dem 95:86-Erfolg über die BSW Sixers aus Sachsen-Anhalt, sind die Baskets Koblenz nur noch einen Sieg vom Aufstieg in die 2. Bundesliga entfernt. Doch die soll für das selbstbewusste Team nur eine Zwischenstation sein. "Unser Ziel ist der Aufstieg in die Bundesliga," sagt EPG-Trainer Patrick Elzie.

EPG Baskets sind wohl das finanzstärkste Team ihrer Liga

Ein ambitioniertes Ziel. Vor zehn Jahren spielte Koblenz noch in der Landesliga. Doch die Koblenzer waren auch in diesem Jahr schon kein gewöhnlicher Drittligist. Als das wahrscheinlich finanzstärkste Team der Liga gewannen die Baskets in der regulären Saison 23 von 24 Spielen.

Koblenzer Unternehmer engagieren sich im Basketballverein

Aber warum geht es dem Verein finanziell eigentlich so gut? Der Sportvorstand der EPG Baskets, Thomas Klein, erklärt die komfortable Situation mit vielen regionalen Sponsoren aus dem Mittelstand: "Bei uns im Vorstand gibt es viele Unternehmer, die auch früher selbst Basketball gespielt haben - erfolgreiche Unternehmer. Wir haben eine sehr gute Risikostreuung." Klein leitet selbst ein größeres Logistikunternehmen in Rheinland-Pfalz.

Die EPG Baskets Koblenz sind die erste Mannschaft einer Spielgemeinschaft aus zwei Koblenzer Vereinen: Der Lützel Baskets 1956 e.V. und die Basketballabteilung des Post SV Koblenz schlossen sich vor neun Jahren mit dem Ziel zusammen, professionellen Basketball in Koblenz aufzubauen und zu etablieren.

Neben den finanziellen Möglichkeiten ist auch die Infrastruktur für den Basketballverein in Koblenz recht gut. Mit der CGM-Arena steht kommende Saison eine erstligareife Halle zur Verfügung - mit Platz für etwa 4.000 Zuschauer. Und auch in der Jugend sind die Baskets zumindest in der Breite schon gut aufgestellt. Sie kooperieren unter anderem mit rund 15 Schulen im Koblenzer Raum.

Etat für 2. Bundesliga: Knapp 1,5 Millionen Euro

Sollte der Verein in die 2. Liga aufsteigen, müssten sich die Koblenzer mit ihrem Etat auch dort wohl nicht verstecken. "Wir planen alle mit 1,45 Millionen Euro und wir haben einen sehr schönen Zuspruch", sagt Sportvorstand Klein. Mit diesem Budget würden die EPG Baskets vermutlich zur oberen Hälfte der Geldtabelle gehören und wären damit durchaus konkurrenzfähig. Unter anderem würden die Koblenzer in der 2. Liga auch auf die Gladiators Trier treffen.

Doch erstmal müssen die Baskets noch ein Spiel gewinnen, um den Aufstieg perfekt zu machen. In der Best-of-three-Serie im Halbfinale der Aufstiegs-Playoffs führen die Koblenzer gegen die BSW Sixers mit 1:0. Am Freitagabend könnten sie beim Auswärtsspiel bereits alles klar machen. Sollte ein drittes Spiel nötig werden, wird das am Sonntag um 17 Uhr in der Sporthalle auf der Karthause stattfinden. Schon der Einzug ins Playoff-Finale würde den Koblenzern zum Aufstieg reichen. Denn beide Finalteilnehmer qualifizieren sich direkt für die 2. Bundesliga.