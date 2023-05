Playoff-Überraschung: Ratiopharm Ulm besiegt Alba Berlin

Eine faustdicke Überraschung in den Playoffs der Basketball-Bundesliga: Außenseiter ratiopharm Ulm schlägt den amtierenden Deutschen Meister Alba Berlin deutlich mit 88:64.

Dass der Auswärtssieg im ersten Spiel der Viertelfinal-Serie auch noch so klar ausfällt, hätten sicher die kühnsten Ulmer Optimisten nicht erwartet. Beim Public Viewing im Ulmer Trainingszentrum, im Orange Campus, kennt der Jubel von mehreren hundert Fans keine Grenzen.

Ratiopharm Ulm mit starker Verteidigung

Ulm startet stark in die Partie, geht nach einem erfolgreichen Dreier von Brandon Paul 14:7 in Führung. Die Gäste überzeugen mit einer ordentlichen Verteidigung und profitieren von einigen unnötigen Berliner Fehlern. Gegen Ende des ersten Viertels trifft das Alba-Team aber auch schwierige Würfe. Ulm begeht in dieser intensiven Phase zahlreiche Fouls. Dank eines Distanztreffers von Thomas Klepeisz in der letzten Sekunde gehen die Ulmer mit einem knappen Vorsprung (19:17) aus dem ersten Abschnitt.

Sprungball am Sonntagnachmittag zum ersten Playoff-Spiel im Viertelfinale zwischen Alba Berlin und ratiopharm Ulm IMAGO Imago / Nordphoto

Auch im zweiten Viertel hat das Spiel vor 9.100 Zuschauern in der Berliner Arena die volle Playoff-Intensität. Jeder Ball ist umkämpft. Die Berliner kommen nun besser in die Ulmer Zone, punkten aus dem Nahbereich, während die ratiopharm-Korbjäger ihre Distanzwürfe mehrfach daneben setzen. Es entwickelt sich ein spannendes Hin und Her. Dann spielt der kleinste Ulmer, der 1,75 Meter große Yago dos Santos, groß auf, erzielt insgesamt 15 Punkte in der ersten Halbzeit. Obwohl die Gäste mit einem knappen Rückstand (42:44) in die Pause gehen, zeigen sie, dass sie für den amtierenden Deutschen Meister eine echte Herausforderung sind.

Auch im dritten Viertel halten die Ulmer gut dagegen

Die klar favorisierten Albatrosse, die 18 der letzten 19 Partien gegen Ulm gewonnen hatten, schaffen es auch im dritten Viertel nicht, das Spiel zu kontrollieren. Die Ulmer halten gut dagegen. Das Rennen bleibt offen. Ulm gestattet in diesem Abschnitt den Hauptstädtern lediglich zehn Punkte und geht als Außenseiter mit einer Führung (58:54) ins letzte Viertel.

Auszeiten von Alba Berlin bleiben wirkungslos

Nach zwei weiteren Ulmer Körben entsteht die bislang höchste Führung für das ratiopharm-Team (62:54). In der Halle wird es leise. Der Alba-Coach nimmt eine Auszeit acht Minuten vor dem Ende. Doch die Ulmer spielen weiterhin einen konzentrierten und hochklassigen Basketball. Der Ulmer Vorsprung wächst auf 15 Zähler an. Der Berliner Trainer muss bereits die nächste Auszeit nehmen, um seine Jungs neu einzustellen. Noch sechs Minuten und es bahnt sich eine echte Playoff-Überraschung an. Das Alba-Team fällt auseinander, wirkt kraftlos, während sich die Gäste immer weiter in einen Rausch spielen. Yago dos Santos komplettiert einen Ulmer 22:0-Lauf zum 76:64 für die Schwaben.

Rund 300 Ulmer Basketballfans verfolgen beim Public Viewing im Orange Campus das Playoff-Spiel ihres Teams in Berlin SWR

Ulmer Heimspiel am Mittwoch

Wenige Minuten später sind die faustdicke Überraschung und der souveräne Sieg perfekt. Ulm besiegt den Deutschen Meister auswärts nach einer beeindruckend starken Leistung unerwartet deutlich 88:64. Das zweite Spiel der Playoff-Serie findet am Mittwoch in der Neu-Ulmer Arena statt. Wer zuerst drei Mal gewinnt in dieser Viertelfinal-Serie, ist weiter im Rennen um die Deutsche Basketball-Meisterschaft.