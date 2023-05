Spektakuläre Verpflichtung: Don Beck soll Trierer Basketballer trainieren

Don Beck wird neuer Trainer der Gladiators Trier. Bereits vor über 20 Jahren trainierte er die Trierer Basketballer. Mit ihm feierte der Club seine größten Erfolge.

Don Beck hat bei den Gladiators einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben. Das hat der Verein mitgeteilt. Er übernimmt das Amt von Interimstrainer Jermaine Bucknor. Der trainierte die Mannschaft in den letzten Spielen der Saison. Der Verein hatte seinen bisherigen Cheftrainer Pascal Henrichs kurz vor Saisonende entlassen.

Beck erfolgreichster Coach des Trierer Basketballs

Mit Don Beck feierten die Trierer Basketballer ihre größten Erfolge. 1994 übernahm er das Traineramt beim damaligen Bundesligisten TVG Trier. Unter seiner Führung entwickelte sich die Mannschaft zu einem der besten Teams der Liga.

"Mit Don bekommen wir den erfolgreichsten Trainer der Trierer Basketballgeschichte zurück."

Trierer Basketball-Pokalsieg vor 25 Jahren

Genau vor 25 Jahren krönte Don Beck seine Trainerkarriere in Trier. Am 12. April 1998 gewann der TVG Trier gegen Rhöndorf den DBB-Pokal - ein Zittersieg mit dem entscheidenden Korb in der letzten Sekunde der Verlängerung.

Trier gehörte danach zu den Top-Teams der Liga. Selbst die Meisterschaft schien möglich. "Mit Don bekommen wir den erfolgreichsten Trainer der Trierer Basketballgeschichte zurück. Don entspricht genau dem Profil das wir gesucht haben", sagt Gladiators Geschäftsführer Achim Schmitz.

Don Beck (ganz links im Bild) wiederholte den ersten Pokaltriumph 1998 mit Trier drei Jahre später. Im Endspiel 2001 setzte sich Trier gegen Brandt Hagen durch. Nach der Saison verließ Beck den Verein und wurde Trainer in Oldenburg. IMAGO Claus Bergmann

2001 gelang Beck mit der Mannschaft der zweite Pokalsieg. Danach war Schluss in Trier. Er arbeitete zunächst beim Ligakonkurrenten Oldenburg. Danach übernahm er Mannschaften in Belgien und den Niederlanden. In den letzten 13 Jahren war er als Trainer in Japan. 2012 gewann er dort mit seinem Team die Meisterschaft und wurde zum Trainer des Jahres gewählt.

"Ich bin extrem glücklich nach Hause zurückzukehren."

Seine Liebe für die alte Heimat hat er allerdings nie aufgegeben. Beck besitzt dort weiterhin ein Haus und ist in Trier auch familiär verbunden. "Ich bin extrem glücklich nach Hause zurückzukehren und den Posten des Headcoaches bei den Gladiators zu übernehmen, ich freue mich auf die Aufgabe", sagt der neue Trainer nach der Vertragsunterschrift.

Trotz seines Engagements in Japan kam Don Beck in den letzten Jahren immer wieder nach Trier und besuchte auch das eine oder andere Spiel der Trierer Basketballer in der Arena.

Gladiators setzen auf Becks gute Kontakte

Neben seiner langen Trainererfahrung könnte Zweitligist Gladiators Trier aber auch von Don Becks guten Kontakten in die USA profitieren. Der 69-jährige trainierte lange Zeit College-Basketballteams in den USA. Junge amerikanische Nachwuchstalente sind bei vielen europäischen Teams sehr gefragt. Die Kontakte des neuen Trainers könnten daher für die Kaderplanung der Gladiators sehr wertvoll sein.