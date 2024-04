per Mail teilen

In Bad Neuenahr-Ahrweiler hat am Mittwochvormittag ein Haus gebrannt. Nach Informationen der Feuerwehr wurde der Leichnam eines Mannes entdeckt, eine Frau ist schwer verletzt.

Der Einsatz der Feuerwehr in der Ramersbacher Straße ist inzwischen beendet. In dem Wohnhaus sei ein älteres Ehepaar in den Flammen eingeschlossen gewesen, teilte der Stadtwehrleiter Marcus Mandt mit.

Während die Feuerwehrmänner den Mann tot in einem Zimmer entdeckten, hatte sich die Frau auf den Balkon retten können. Dort holte die Feuerwehr sie mit der Drehleiter herunter.

Brand mit einem Toten und einer Schwerverletzten auf der Ramersbacher Straße in Bad Neuenahr-Ahrweiler SWR

Brandursache ist noch unklar

Die Brandursache ist laut Einsatzleiter noch unklar. An der Eingangstür Fenster ist deutlich schwarzer Ruß zu erkennen. Der Einsatz der Rettungskräfte ist beendet, die Kriminalpolizei ermittelt.