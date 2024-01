In einer Seniorenresidenz in Lahnstein ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Eine Bewohnerin wurde verletzt und in ein Krankenhaus nach Koblenz gebracht.

Gegen 15:30 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein: Ein Brand im Seniorenheim Rosengarten in Lahnstein. Innerhalb des Hauses habe sich schnell sehr viel Rauch entwickelt, so die Polizei. Eine Seniorin erlitt eine Rauchgasvergiftung Die Bewohner hätten die Einrichtung aber alle verlassen können. Die Feuerwehr brachte insgesamt 26 Menschen in Sicherheit - zwei von ihnen über eine Drehleiter. Eine Seniorin wurde durch den Rauch leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus nach Koblenz. Bewohnerin: Feuer brach in Küche aus Das Feuer war in einem Gebäudekomplex für betreutes Wohnen ausgebrochen. Warum, ist noch unklar. Eine Bewohnerin des Altenheims sagte, im Ofen wäre das Essen für die gemeinsame Spielerunde gewesen, das offenbar einige Zeit unbeobachtet gewesen sei. So habe die Küche wohl Feuer fangen können. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar. Nach Angaben der Feuerwehr sind sechs Wohnungen unbewohnbar. Die restlichen der 26 Bewohner der Seniorenresidenz können am Abend wieder in ihrer Wohnungen zurückkehren. Vorübergehend hatte eine benachbarte Seniorenresidenz die Bewohner aufgenommen.