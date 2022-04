Hilfe bei Wiederaufbau nach der Flut: Bald Hausbesuche bei Betroffenen

Nach Ostern soll es für die Flutbetroffenen im Ahrtal einfacher werden, sich über Hilfs- und Fördermöglichkeiten zu informieren. Dann kommen spezielle Berater zu ihnen nach Hause.

Fast neun Monate sind seit der Flutkatastrophe an der Ahr und in der Eifel vergangen. Überall läuft der Wiederaufbau. Doch es gibt immer noch Probleme, sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD). Zwar gebe es schon jetzt viele Möglichkeiten für Betroffene, sich über Hilfs- und Förderangebote zu informieren, etwa bei den Infopoints der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB). Trotzdem erreiche man nicht alle Betroffenen.

Rheinland-Pfalz will Hilfsangebote noch besser bekannt machen

In Kreuzberg an der Ahr sagte Dreyer am Montagvormittag: "Offenbar sind viele Menschen im Ahrtal derart in ihren Grundfesten erschüttert und sie stehen vor einem solch großen Berg an Problemen, dass sie nicht in der Lage sind, sich aktiv die Hilfe zu suchen bei der Antragstellung oder anderen Dingen. Genau sie wollen wir mit Hausbesuchen erreichen und ihnen entsprechende Hilfsangebote vermitteln."

Am 20. April startet deshalb das Projekt "Aufsuchende Beratung" im Ahrtal, so Ministerpräsidentin Dreyer weiter: "Wir wissen, dass allein im Ahrtal mehr als 9.000 Gebäude zerstört oder stark beschädigt wurden durch die Flut. Bislang sind aber erst 2.240 Anträge auf Wiederaufbauhilfe für Gebäudeschäden eingereicht worden." Dabei sei es der Landesregierung ein großes Anliegen, dass die Flutbetroffenen an der Ahr mit dem Aufbau beginnen können.

"Aufsuchende Beratung" geht nach Ostern in VG Altenahr los

Die ersten Hausbesuche machen die speziell geschulten Beraterinnen und Berater der (ISB) in der Verbandsgemeinde Altenahr. Dort leben rund 1.900 Menschen in den Ortsteilen Altenahr, Altenburg, Kreuzberg und Reimerzhoven. Alle wurden durch das Hochwasser stark betroffen, sagt Ortsbürgermeister Rüdiger Fuhrmann (CDU). Mehrere Menschen kamen ums Leben, von 660 Häusern wurden 520 beschädigt. Deshalb freue er sich über die Hausbesuche der Beraterinnen und Berater, "damit die Menschen erreicht werden können, die bislang nicht erreicht wurden."

Gleichzeitig mit dem Start der "aufsuchenden Beratung" wird den Angaben zufolge auch eine zentrale Telefonnummer bekannt gegeben: Dort können sich Betroffene aus anderen Gemeinden direkt melden, wenn sie dringend Hilfe bei bestimmten Problemen brauchen und nicht warten können, bis die Beraterinnen und Berater auch in ihren Ort kommen.

Weitere Informationsangebote rund um die Wiederaufbauhilfen im Ahrtal

Schon jetzt gibt es im Ahrtal neben den Infopoints noch weitere Möglichkeiten, sich über Hilfs- und Fördermöglichkeiten zu informieren. So hat etwa die Malteser Fluthilfe in den vergangenen Monaten Fluthilfebüros in Schuld, Kreuzberg und Trier aufgebaut, ebenso in Heppingen, einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Schwerpunkt der Arbeit dort ist nach Angaben des Landes die Beratung von Flutbetroffenen über Fördermöglichkeiten bei der staatlichen Wiederaufbauhilfe für Gebäude sowie Hilfe bei den entsprechenden Anträgen.

Doch auch Wolfgang Heidinger, der Projektleiter der Malteser Fluthilfe, sagt, man habe in Gesprächen mit den Anwohnern bemerkt, "dass viele aufgrund ihres Alters oder gesundheitlicher Beeinträchtigungen den Gang zu uns scheuen oder das Angebot nicht kennen." Auch er hofft deshalb darauf, dass die Hausbesuche das ändern werden. Privatleute können Anträge auf Wiederaufbauhilfe noch bis zum 30. Juni 2023 stellen.