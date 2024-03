Ende Februar hatte der Saale-Orla-Kreis beschlossen, dass Asylbewerber dort künftig zur Arbeit verpflichtet werden sollen. Diese Ankündigung wurde in der Folge verstärkt diskutiert. Tatsächlich ist daran aber wenig neu: Gemäß der Vorschriften im Asylbewerberleistungsgesetz ist es schon seit 1993 möglich, Asylbewerber zu gemeinnützigen Arbeiten zu verpflichten. Die meisten Verbandsgemeinden im Westerwaldkreis praktizieren das beispielsweise schon seit Jahren, teilte die Kreisverwaltung in Montabaur auf Anfrage des SWR mit.

Arbeitspflicht bedeutet hohen Verwaltungsaufwand

Auch Verbandsgemeinden in anderen Landkreisen haben die Arbeitspflicht für Asylbewerber in der Vergangenheit schon ausprobiert, dann aber nicht weitergeführt. Als Grund nannten die meisten Kommunen, dass der Arbeitsaufwand für die Verwaltungen zu hoch sei. Sie müssten erst einmal geeignete Stellen finden, diese dann an die Asylbewerber vermitteln, das Ganze überwachen und schließlich die Aufwandsentschädigung an die Asylbewerber auszahlen.

Durch eine Änderung im Asylbewerberleistungsgesetz könnte es aber künftig einfacher für die Verwaltungen werden, passende Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber zu finden. Darum prüft nun unter anderem die Stadt Koblenz, ob das Modell unter diesen Umständen auch dort umgesetzt werden kann.