7:03 Uhr ++ Versuchter Mord: Prozess in Kaiserslautern startet ++ Vor dem Landgericht Kaiserslautern muss sich ab heute eine 84-jährige Frau wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, vergangenes Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag vorsätzlich einen Brand im Dachgeschoss des gemeinsamen Hauses in Eisenberg gelegt zu haben. Sie habe mehrere Papierstapel angezündet, in Folge habe das ganze Dachgeschoss gebrannt. Zur gleichen Zeit habe der Ehemann im Wohnzimmer geschlafen. Der Mann konnte sich laut Staatsanwaltschaft jedoch rechtzeitig aus dem brennenden Haus retten.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.06.2024 um 6:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Bürgerbus in der VG Kirchheimbolanden startet ++ In der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden gibt es ab dem 1. Juli einen Bürgerbus. Das hat die Verbandsgemeinde mitgeteilt. Ob zum Arzt, zum Einkaufen oder zur Bank – Ehrenamtliche bringen dann Menschen, die selbst nicht fahren können, innerhalb der Verbandsgemeinde kostenlos von A nach B. Der Bürgerbus holt die Menschen vor der eigenen Haustür ab und bringt sie nach dem Termin auch wieder zurück. Die Fahrt muss vorher telefonisch reserviert werden. Vor allem richtet sich das Angebot an Seniorinnen und Senioren oder Menschen, die nicht richtig oder gar nicht gehen können. Der Bus fährt dienstags und donnerstags von 8 Uhr bis 13 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr. Zum Wochenmarkt und zum Einkaufen in Kirchheimbolanden geht es freitags von 9 Uhr bis 12.30 Uhr. Auch in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land soll es ab diesem Sommer einen Bürgerbus geben. Wann es dort genau losgeht, ist noch nicht ganz klar.



