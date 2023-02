OB-Wahl in Kaiserslautern: Jetzt Unterlagen für Stichwahl beantragen

Wer bei der Stichwahl in Kaiserslautern nicht persönlich im Wahllokal erscheinen will oder kann, hat wieder die Möglichkeit zur Briefwahl. Die Unterlagen gibt es unter anderem im Internet.

Für die Oberbürgermeister-Stichwahl in Kaiserslautern am 26. Februar können ab sofort die Briefwahlunterlagen bestellt werden. Das geht per Internet, Post, E-Mail oder persönlich im Bürgercenter. Wegen der Streiks bei der Deutschen Post rät die Stadt außerdem dringend, die Unterlagen bis spätestens am kommenden Dienstag zurück zu schicken.

Beate Kimmel (SPD) und Anja Pfeiffer (CDU) hatten im ersten Wahlgang die meisten Stimmen geholt. Jetzt treten sie in der Stichwahl um das OB-Amt in Kaiserslautern gegeneinander an. SWR

Außerdem wichtig: Die Bürgerinnen und Bürger müssen selbst aktiv werden. Denn eine neue Wahlbenachrichtigung wird für die Stichwahl nicht verschickt. In der Stichwahl am 26. Februar treten Beate Kimmel von der SPD und Anja Pfeiffer von der CDU gegeneinander an. Damit ist klar: Kaiserslautern bekommt zum ersten Mal überhaupt eine Oberbürgermeisterin.