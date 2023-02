Stadt Kaiserslautern bittet Briefwähler um persönliche Abgabe der Wahlunterlagen im Rathaus

Wähler in Kaiserslautern sollten ihre Briefwahlunterlagen für die Oberbürgermeisterwahl wegen des Poststreiks persönlich im Rathaus einwerfen.

Wer Briefwahl beantragt hat und seine ausgefüllten Unterlagen noch nicht an die Stadt geschickt hat, sollte das jetzt auch nicht mehr tun, rät die Verwaltung. Besser sei es, die Unterlagen persönlich im Rathaus abzugeben, bzw. sie dort in den Briefkasten zu werfen.

Informationen zur Briefwahl Die vollständig ausgefüllten Briefwahlunterlagen, das heißt: der ausgefüllte Wahlzettel kommt in den blauen Umschlag. Dieser wird dann wiederum zusammen mit dem Wahlschein in den roten Umschlag gesteckt. Er kann dann am Sonntag, den 12. Februar auch in dem auf dem Umschlag vermerkten Stimmbezirk abgegeben werden. Ansonsten hat das Briefwahlbüro am Samstag von 9-12 Uhr und am Sonntag von 9-15 Uhr geöffnet. Allerdings nur für den Notfall, falls ein Wähler die beantragten Briefwahlunterlagen nachweislich nicht per Post erhalten hat.

Zu spät eintreffende Wahlunterlagen werden nicht berücksichtigt

Hintergrund ist, dass die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten der Deutschen Post bundesweit aufgefordert hat, die Arbeit niederzulegen. Daher sei nicht gewährleistet, dass die Briefwahlunterlagen mit der Post bis Sonntag, 18 Uhr im Briefkasten des Rathauses eintreffen. Nicht rechtzeitig eingegangene Wahlzettel werden nach Angaben eines Stadtsprechers bei der Auszählung nicht berücksichtigt.

Am 12. Februar wird in Kaiserslautern ein neuer Oberbürgermeister gewählt

Am Sonntag sind die Bürger in Kaiserslautern dazu aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Sieben Kandidaten gehen ins Rennen, um den amtierenden OB Weichel von der SPD abzulösen. Weichel selbst tritt nach 16 Jahren im Amt nicht erneut zur Wahl an. Die Wahlbeteiligung der letzten Oberbürgermeisterwahl in Kaiserslautern lag nur bei etwa 30 Prozent. Deshalb hat Weichel die Bürger aufgerufen, am Sonntag zur Wahl zu gehen. Der SWR überträgt die Wahl in einem Livestream im Internet.

Auch Verwaltung in Mainz rät zur persönlichen Abgabe der Wahlunterlagen

Auch in Mainz wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die Wahl ist nötig geworden, weil der ehemalige OB Michael Ebling (SPD) nach dem Rücktritt von Innenminister Roger Lewentz (SPD) dessen Nachfolger geworden ist. Auch in Mainz rät die Stadtverwaltung, sich bei Abgabe der Stimme per Briefwahl nicht auf die Post zu verlassen.