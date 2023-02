Dritte Tarifverhandlungsrunde - Post will Angebot vorlegen

per Mail teilen

Im Tarifstreit der Post treffen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Düsseldorf zur dritten Verhandlungsrunde. Vorausgegangen waren Warnstreiks, die in RLP besonders den Westerwald trafen.

Laut der Gewerkschaft ver.di beteiligten sich beispielsweise im Kreis Mayen-Koblenz mehr als einhundert Post-Beschäftigte an einer Protestkundgebung. Dazu wurde ein Verteilzentrum bestreikt.

Die Gewerkschaft hatte am Montag und Dienstag bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Auf diese Weise sollte der Druck im laufenden Tarifstreit erhöht werden. Bundesweit beteiligten sich den Angaben zufolge rund 14.000 Beschäftigte der Post an den Warnstreiks.

OB-Wahlen: Mainz und Kaiserslautern raten Briefwählern von Postversand ab

Die Städte Mainz und Kaiserslautern haben Briefwählerinnen- und wähler aufgerufen, ihren Stimmzettel für die Oberbürgermeisterwahlen am kommenden Sonntag nicht mehr per Post zu verschicken, sondern persönlich abzugeben. Die Stimmzettel könnten sonst nicht mehr rechtzeitig ankommen. Einwerfen können Mainzer die Unterlagen beim Stadthaus oder bei den Ortsverwaltungen, in Kaiserslautern ist das Bürgercenter im Rathaus zuständig.

ver.di verlangt 15 Prozent mehr Gehalt, Post lehnt ab

Die Gewerkschaft ver.di fordert für die rund 160.000 Beschäftigten 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Ver.di-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis verwies darauf, dass die Post im vergangenen Jahr den höchsten Gewinn aller Zeiten gemacht habe - 8,4 Milliarden Euro. Den Streikenden rief sie bei einer Kundgebung zu: "Jetzt seid erst mal Ihr dran, bevor wir über Dividenden sprechen." Die Forderung von 15 Prozent mehr sei keine Spinnerei - "diese Forderung ist notwendig, gerecht und sie ist machbar", sagte Kocsis. Die Post hat ein Angebot angekündigt - in welcher Höhe ist noch unklar.