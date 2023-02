Arbeitsalltag einer Zustellerin aus der Pfalz

per Mail teilen

Beschäftigte der Post sind am Montag erneut bundesweit in den Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft ver.di hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch für Dienstag dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Sie fordert 15 Prozent mehr Gehalt. Ver.di-Vertreter bezeichneten eine Gehaltserhöhung in dieser Größenordnung als "notwendig, gerecht und machbar". Die Arbeitsbelastung der Postler sei hoch, die Beschäftigten gingen zum Teil "auf dem Zahnfleisch". SWR-Reporter Wolfgang Brauer hat eine Zustellerin aus der Pfalz bei ihrer Arbeit begleitet.