Ein Unfall in Kaiserslautern, drei Neuwagen beschädigt

In Kaiserslautern-Einsiedlerhof präsentieren so einige Autohändler ihre schicken Wagen am Straßenrand. Ein Händler braucht jetzt allerdings drei neue Autos.

Ein 21-Jähriger krachte mit seinem Auto in drei Neuwagen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 100.000 Euro. Polizeipräsidium Westpfalz Auf mehrere 100.000 Euro schätzt die Polizei aktuell den entstandenen Sachschaden. Nach aktuellen Erkenntnissen war ein 21-Jähriger mit seinem Auto am frühen Donnerstagmorgen auf der Kaiserstraße in Richtung Einsiedlerhof unterwegs. Womöglich war es noch zu früh für den jungen Fahrer. Die Polizei in Kaiserslautern geht aktuell nämlich davon aus, dass er am Steuer eingeschlafen ist. Fahrer kracht in drei Neuwagen Der Mann kam von der Straße ab und krachte mit seinem SUV in gleich drei Neuwagen, die bei einem Autohändler zum Verkauf angeboten wurden. An allen Fahrzeugen entstand dadurch ein erheblicher Schaden. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Außerdem wird gegen ihn jetzt auch wegen einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.