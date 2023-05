Regelmäßig gibt es an der Hochschule in Zweibrücken Vorlesungen über Star Trek. Am 4. Mai kamen die Fans von Star Wars auf ihre Kosten.

Seit mehr als 20 Jahren hält der Technik- und Physikexperte Hubert Zitt die beliebten Star-Trek-Vorlesungen, unter anderem am Campus Zweibrücken der Hochschule Kaiserslautern. Heute ist nun aber mal Star Wars an der Reihe. Zitt will dort kindgerecht Fragen beantworten, wie: "Kann man mit einem Raumschiff, wie dem Millennium-Falken, quer durch die halbe Galaxie fliegen?" Oder: "Wie funktioniert ein Lichtschwert?" Für die Kinder gibt es außerdem einen Kostümwettbewerb.

Hubert Zitt lehrt in Zweibrücken eigentlich Technische Informatik. Seit 1996 hält er seine beliebten Star-Trek-Vorlesungen. Zunächst nur in Zweibrücken, mittlerweile aber auch an verschiedenen Universitäten, auf Fachtagungen und bei Science-Fiction-Conventions in ganz Deutschland. Zusammen mit dem Sohn des Star-Trek-Erfinders, Gene Roddenberry jr., schrieb er im Jahr 2008 das Vorwort zu dem Buch "Star Trek in Deutschland". Schon als Kind war er von der Technik in den Filmen begeistert. Als Erwachsener forscht er daran.

"Als ich als Kind Star Trek geschaut habe, war ich vollkommen aus dem Häuschen. Dass da so viele Dinge schon möglich waren!"

Dass die Veranstaltung am 4. Mai stattfindet, ist kein Zufall. Weltweit feiern Fans an dem Datum den Star-Wars-Tag. Hintergrund ist ein Wortspiel. Der berühmteste Satz des Star-Wars-Universiums ist sicher "Möge die Macht mit dir sein", im Englischen "May the Force be with you." Auf Englisch heißt der 4. Mai "May, the fourth" und wird identisch ausgesprochen.