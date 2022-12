"Beam me up, Scotty!" in Zweibrücken

per Mail teilen

"Trekkis" kommen am Donnerstagabend wieder auf ihre Kosten. Die Hochschule Zweibrücken lädt zur "Star Trek-Weihnachtsvorlesung" ein.

Diese besondere Weihnachtsvorlesung ist seit Jahren Kult. "Captain" Hubert Zitt und sein Team suchen jedes Jahr ein neues Thema aus. Nachdem wegen Corona die Veranstaltung in den vergangenen Jahren nur online durchgeführt werden konnte, sind die Fans der Science-Fiction-Serie in diesem Jahr wieder in Präsenz geladen.

Dr. Hubert Zitt hält seine traditionelle "Star Trek-Vorlesung" an der Fachhochschule Zweibrücken. www.startrekvorlesung.de

Die Weihnachtsvorlesung der Zweibrücker Hochschule widmet sich der Frage, wie Technik in Zukunft aussehen könnte. Als Beispiele werden Erfindungen aus den neusten Star Trek-Serien genommen. Der Initiator der Star Trek-Vorlesungen, Hubert Zitt, und sein Team haben es sich nach eigenen Angaben zur Aufgabe gemacht, die bei Star Trek und anderen Science-Fiction-Filmen gezeigte Technik unterhaltsam und zugleich anspruchsvoll in Vorträgen zu erläutern.

Star Trek Weihnachtsvorlesung an der Hochschule Zweibrücken

Außerdem wird es nach Angaben der Hochschule eine Versteigerung geben. Der Erlös werde an wohltätige Zwecke gespendet. Die Meistbietenden können ein Buch des deutschen Astronauten Alexander Gerst oder ein riesiges Raumschiff-Modell gewinnen.

Fernsehserie erstmals vor mehr als 50 Jahren ausgestrahlt

Die Fernsehserie "Star Trek" wurde in Deutschland zum ersten Mal Anfang der 1970er-Jahre unter dem Titel "Raumschiff Enterprise" ausgestrahlt. Star Trek spielt im 23. Jahrhundert auf der Erde beziehungsweise im Weltraum um die Erde und zeigt uns eine Möglichkeit unserer eigenen Zukunft.

Organisatoren in Zweibrücken rechnen mit vielen "Trekkis"

Die Hochschule Zweibrücken rechnet damit, dass viele Gäste in Kostümen erscheinen werden. Wer nicht an den Campus kommen kann, kann die Vorlesung auch über einen Live-Stream im Internet verfolgen.