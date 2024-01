In Pirmasens ist Stadtgeschichte nun hörbar. Möglich machen das Audiostelen, die an historischen Orten in der Stadt aufgestellt wurden. Was Sie dafür brauchen? Ein Handy.

Smartphone gezogen, Foto-App aufgemacht und QR-Code gescannt. Dann kann es auch schon losgehen. Ganz einfach kann die Geschichte in Pirmasens nachgehört werden. An 17 Orten in der Stadt stehen bereits etwa ein Meter hohe Stahlpfosten mit QR-Codes obendrauf. Jetzt ist eine weitere Station dazugekommen.

Ehre, wem Ehre gebürt: Realschule Plus in Pirmasens recherchierte für Audiostele

Am ehemaligen Bezirksamt in Pirmasens, dort wo sich heute die Verwaltung der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land befindet, hängt seit vielen Jahre eine Gedanktafel. Sie erinnert an den Sturm auf das Bezirksamt vor 100 Jahren. Allerdings "ehrt die Tafel nur die Angreifer. Das war lange Konsens", sagt Heike Wittmer. Sie leitet das Stadtarchiv in Pirmasens. Mittlerweile gebe es an der Tafel aber starke Kritik.

18 Geschichten aus Pirmasens zum Nachhören auf dem Handy

Denn es hieß immer, "die Bösen sind die Separatisten. Man sollte doch bitte alle Opfergruppen zeigen". Und dazu gehörten auch die Separatisten. Ihnen zu gedenken, hat sich eine Klasse der Realschule Plus in Pirmasens zur Aufgabe gemacht. Sie haben zu dem Thema recherchiert und ein Audio aufgenommen. Dieses können sich Interessierte nun an der Stele anhören. So wie 17 weitere historische Geschichten aus Pirmasens.