Hier können Sie in Kaiserslautern das FCK-Spiel in Dresden sehen

Der 1. FC Kaiserslautern steht vor seinem wichtigsten Spiel seit vielen Jahren. Bei Dynamo Dresden können aber nur 3.000 Fans im Stadion sein. Für alle "Daheimgebliebenen" gibt es im Fritz-Walter-Stadion ein Public Viewing. Aber nicht nur dort kann man das Relegationsspiel schauen.

Der FCK öffnet für das Saisonfinale gegen Dresden die Nordtribüne des Fritz-Walter-Stadions. Dort können am Dienstagabend alle, die in der Pfalz geblieben sind, das wichtigste FCK-Spiel seit Jahren aber nicht verpassen wollen, dabei sein. Der FCK rechnet damit, dass alle rund 7.500 Plätze vergeben sein werden. Um 19 Uhr ist Einlass für das Public Viewing.

Fans können ihre Autos auf dem Parkplatz Ost am Stadion abstellen. Nach Angaben des FCK stehen dafür genügend Plätze zur Verfügung. Eingang ist dann über das Ottmar-Walter-Tor, rechts neben der Osttribüne. Für das Public Viewing sind auch die Essens- und Getränkestände geöffnet.

Auch Kneipen und Gaststätten übertragen FCK-Spiel

Wer kein Ticket mehr für das Public Viewing im Fritz-Walter-Stadion bekommen hat, aber das Spiel nicht allein zuhause sehen möchte, der findet in der Innenstadt von Kaiserslautern genügend Alternativen. Beispielsweise in der "Wurst-Küch". Die Gaststätte überträgt jedes Spiel der Roten Teufel, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. Auch das Relegationsspiel gegen Dresden ist auf mehreren Fernsehern in der "Wurst-Küch" zu sehen.

Auch das "Brauhaus am Markt" in Kaiserslautern hat angekündigt, dass FCK-Spiel zu übertragen, ebenso wie die Lautrer Kultkneipe "Hannenfass". Dort will man sowohl innen als auch draußen zwei bis drei Fernseher aufstellen, um dem Andrang an FCK-Fans gerecht zu werden. Allerdings müsse dann auch das Wetter mitspielen.

Ordnungsamt Kaiserslautern mit verstärkter Präsenz

Generell ist aber davon auszugehen, dass viele Kneipen und Gaststätten, die einen oder mehrere Fernseher besitzen, das FCK-Spiel übertragen werden. Davon geht auch der Sprecher der Stadt, Matthias Thomas, aus. Es sei allerdings kein weiteres Public Viewing wie im Fritz-Walter-Stadion angemeldet.

Trotzdem, so Thomas, werde das Ordnungsamt seine Präsenz in der Innenstadt verstärken. Bereits am Dienstagnachmittag könnte die Farbe Rot die vorherrschende in Kaiserslautern sein. Es ist davon auszugehen, dass sich einige FCK-Fans schon weit vor Anpfiff auf das ein oder andere Kaltgetränk treffen werden.

Bereits am vergangenen Freitag, beim Hinspiel zuhause, waren tausende FCK-Fans ganz rot gekleidet durch Kaiserslautern zum Stadion gelaufen. Die Polizei in Kaiserslautern teilte mit, dass auch sie am Dienstagabend mit einigen Beamten am Stadion im Einsatz sein wird. Auch in der Innenstadt wollen sie präsent und "flexibel sein und auf das, was kommt, reagieren". Damit ist auch ein möglicher Autokorso bei einem Sieg des FCK gemeint.