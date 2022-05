So feiert Kaiserslautern die Aufstiegshelden des FCK

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga geschafft. Das wird am Mittwoch in der Stadt groß gefeiert.

In Kaiserslautern feierten Tausende am Dienstagabend den Aufstieg des FCK mit einem Autokorso. SWR Die Feierlichkeiten werden schon gegen 15 Uhr am Mittwoch auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern beginnen. Gegen 18 Uhr werden dann Mannschaft, Trainer und Betreuer vom Kaiserslauterer Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) in einem Raum im Hotel am Stiftsplatz empfangen. Stiftsplatz Kaiserslautern wird Zentrum der Aufstiegsfeiern Anschließend zeigt sich die Mannschaft den Fans auf dem Stiftsplatz in der Innenstadt. Dafür wird eine kleine Bühne aufgebaut. Dort wird es auch Interviews mit den Aufstiegshelden geben. Das SWR-Fernsehen überträgt die Aufstiegsfeier zwischen 18:15 und 18:45 Uhr live - und bis 19:25 Uhr im Livestream. Für die Feier gelten nach bisherigem Stand keine Hygienebestimmungen. Polizei und Ordnungsamt werden für einen geordneten Ablauf sorgen. Auf dem Stiftsplatz sollen auch Essens- und Getränkestände aufgebaut werden. Nach dem Sieg feiern FCK-Fans in Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hatte am Dienstag mit einem 2:0-Sieg bei Dynamo Dresden den Aufstieg in die Zweite Bundesliga perfekt gemacht. Das Hinspiel auf dem Betzenberg war 0:0 ausgegangen. Im Stadion in Dresden hatten rund 3.000 FCK-Fans ihre Mannschaft unterstützt. Im Fritz-Walter-Stadion hatten sich rund 7.500 Fans beim Public Viewing eingefunden. Nach dem Spiel hatten sie den Platz gestürmt. Anschließend feierten Tausende FCK-Fans den Aufstieg ihres Vereins mit einem Autokorso in der Innenstadt.