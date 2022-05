Relegation, Fanmarsch, Maikerwe: Das passiert heute in Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern trifft am Abend in der Relegation zur 2. Bundesliga auf Dynamo Dresden. Vor dem Spiel wollen Tausende gemeinsam zum Stadion ziehen. Außerdem beginnt das größte Volksfest der Region, die Maikerwe.

"Ausnahmezustand" umschreibt es wohl am besten, was heute in Kaiserslautern los sein wird. Vor dem Hinspiel der Relegation zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden (Anpfiff: 20:30 Uhr), hat die Polizei bereits zahlreiche Hinweise veröffentlicht, wie sich die Fans verhalten sollen, welche Verbote gelten und was der einfachste Weg nach Kaiserslautern ist.

Polizei empfiehlt Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Da wenig Parkplätze zur Verfügung stehen, sollten FCK-Fans aus der Region mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Wer über die Autobahn kommt, dem wird empfohlen, den Park-and-Ride-Parkplatz an der A6, Ausfahrt Kaiserslautern-Ost, zu nutzen. In einem großräumigen Bereich um das Fritz-Walter-Stadion hat die Stadt außerdem eine sogenannte glasfreie Zone eingerichtet, in der auch ein Alkoholverbot gilt.

Fanmarsch zum Stadion geplant

Die Fanszene des 1. FC Kaiserslautern hat dazu aufgerufen, sich vor dem Spiel ab 15 Uhr auf dem Martinsplatz in der Innenstadt zu treffen. Von dort wollen die FCK-Anhänger gemeinsam in einem Fanmarsch ab 17:15 Uhr zum Stadion ziehen. Tausende Fans werden dazu erwartet. Die Polizei hat bereits angekündigt, die beiden Fanszenen der Roten Teufel und von Dynamo Dresden strikt trennen zu wollen. Die Sicherheit der Menschen in Kaiserslautern stehe an erster Stelle.

Relegationsspiel 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden bei SWR Sport Zweitliga-Relegation: Im ersten Spiel empfängt der 1. FC Kaiserslautern als Dritter der 3. Liga den Zweitliga-16. Dynamo Dresden (Freitag, 20:30 Uhr). Auf SWR Sport können Sie im webexklusiven Audiostream live mit dabei sein. Hier geht's zum Stream. Highlights, Analysen und Reaktionen des Spiels gibt's am Sonntagabend ab 22:30 Uhr in der Sendung SWR Sport RLP. Zu Gast ist FCK-Geschäftsführer Sport Thomas Hengen.

FCK will Bonusspiele zum Aufstieg nutzen

Sportlich werden es für beide Vereine zwei Spiele, bei denen es schlichtweg um alles geht. Entweder steigt der FCK nach vier Jahren in der 3. Liga in die 2. Bundesliga auf oder Dynamo Dresden kann über den Umweg Relegation doch noch den Klassenerhalt schaffen. FCK-Neu-Coach Dirk Schuster spricht von zwei Bonusspielen, bei denen man nur gewinnen könne. Sein Dresdner Kollege Guerino Capretti bezeichnet die Relegation als "große Chance, in zwei Spielen ein Zweitligist zu bleiben". Das sei das große Ziel.

Maikerwe eröffnet auf dem Messeplatz Kaiserslautern

Gar nicht weit vom Stadion entfernt wird es auch auf dem Messeplatz laut. Dort eröffnet um 17 Uhr die Maikerwe. Nach zwei Jahren mit zahlreichen Corona-Beschränkungen diesmal wieder in gewohnter Form. Die Kerwe gilt als größtes Volksfest der Westpfalz und wird bis zum 30. Mai geöffnet bleiben. Da der Weg einiger Fußballfans nach dem Spiel auch über den Messeplatz führen dürfte, wird nach Abpfiff auf der Maikerwe zusätzliches Sicherheitspersonal eingesetzt.