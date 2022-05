Gestern Abend ist der Traum fast aller Fußballfans in Kaiserslautern Wirklichkeit geworden. Nach vier Jahren in der 3. Liga hat der FCK in der zweiten Relegation gegen Dynamo Dresden den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Heute wird in der Stadt gefeiert. Auf unserem Live-Blog sind Sie dabei:

Halb-legale Erinnerungen aus dem Fritz-Walter-Stadion

7:38 Uhr Der Jubel beim Public Viewing im Fritz-Walter-Stadion kannte schon kurz vor Abpfiff keine Grenzen mehr. Nach dem zweiten Tor des FCK stürmten die Fans auf den Rasen und feierten ihre Mannschaft. Und einige ließen - nicht ganz rechtmäßig - Erinnerungen an die nun vergangene Drittligasaison mitgehen. So war der Rasen bei den Fans beliebt. Auch die Tornetze und Teile der Bandenwerbung fanden ihren Weg nach draußen. Einige Unterstützer des FCK haben die Tore auseinandergenommen und Teile davon weggetragen. SWR Fans in Kaiserslautern haben friedlich gefeiert

7:30 Uhr Die Polizei Kaiserslautern war sowohl im Stadion als auch in der Altstadt unterwegs und sorgte nach eigenen Angaben "mit einem erhöhten Personalansatz durch Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei" für Sicherheit. Größere Ausschreitungen seien ausgeblieben, auch wenn es zu körperlichen Auseinandersetzungen und Zünden von Pyrotechnik gekommen sei. Trotzdem und trotz der Sachbeschädigungen im Fritz-Walter-Stadion zieht die Polizei nach dem Einsatz eine positive Bilanz. Aufstiegsfeier live im SWR

6:30 Uhr SWR Sport überträgt die Aufstiegsfeier ab 18:15 Uhr live vom Stiftsplatz in Kaiserslautern. Die Aufstiegsfeier des FCK live im SWR Ab 15 Uhr beginnt die Aufstiegsfeier des FCK auf dem Kaiserslauterer Stiftsplatz. Die Mannschaft wird gegen 18:15 Uhr erscheinen. Der SWR überträgt die Feier live im SWR Fernsehen von 18:15 Uhr bis 18:45 Uhr und bis 19:25 Uhr im Livestream im Web:



SWR Sport Livestream

SWR Sport Kanal bei YouTube

Offizielle Aufstiegsfeier in Kaiserslautern

6:20 Uhr Um 15 Uhr beginnt die Party zum Aufstieg des FCK in die 2. Bundesliga. Gegen 18:15 Uhr wird die Mannschaft dann auf dem Stiftsplatz erscheinen. Kaiserslautern Nach dem Sieg in Dresden So feiert Kaiserslautern die Aufstiegshelden des FCK Der 1. FC Kaiserslautern hat den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga geschafft. Das wird heute in der Stadt groß gefeiert. mehr... Der Morgen nach dem Aufstieg

6:00 Uhr Noch in der Nacht sind die Fans des FCK in einem Autokorso durch die Innenstadt gefahren. In Kaiserslautern feierten Tausende am Dienstagabend den Aufstieg des FCK mit einem Autokorso. SWR An dieser Stelle berichten wir heute den ganzen Tag rund um die Aufstiegsfeier des 1. FC Kaiserslautern.