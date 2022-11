One Love in Pirmasens: Schüler zeigen anlässlich der WM in Katar Regenbogenherz

Wenn Manuel Neuer keine Regenbogen-Armbinde tragen darf, dann machen wir das! Das haben sich Schüler der Käthe Dassler Realschule plus in Pirmasens gedacht und viel bunte Herzen gebastelt.

Liebe ist Liebe. Das spürt man an diesem Mittwoch deutlich, wenn man die Käthe Dassler Realschule plus in Pirmasens betritt. In Eigeninitiative haben die Schülerinnen und Schüler mindestens dreihundert Regenbogenherzen gebastelt, um ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz zu setzen. "Es ist doch egal, ob ein Mensch homo-, bi- oder heterosexuell ist. Die Person bleibt die selbe", sagt die stellvertretende Schülersprecherin Melissa Bonrath.

One Love in Pirmasens: Schüler tragen Regenbogen

Dass es Kapitän Manuel Neuer bei der WM in Katar verwehrt bleibt, die Regenbogen-Binde zu tragen, habe bei den Schülern für viel Gesprächsstoff gesorgt, erzählt Schulsozialarbeiterin Jana Schulz. Schnell sei dann die Idee einer großen "One Love"-Aktion geboren gewesen - und die stieß am Tag des ersten deutschen WM-Spiels in Katar auf ungeahnte Resonanz.

"Ob jetzt homo-, bi- oder heterosexuell, die Person ändert sich dadurch doch nicht."

Sie sei richtig überrascht gewesen, dass so viele Schülerinnen und Schüler ein Regenbogenherz an ihrer Kleidung befestigen wollten, sagt Melissa Bonrath lachend. Neben zahlreichen Mitschülern hätten sich auch Lehrerinnen und Lehrer an der "One Love"-Aktion beteiligt und einige Regenbogenherzen seien sogar an andere Schulen verteilt worden.