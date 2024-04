Internationaler Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie

Am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) protestieren Menschen rund um den Erdball gegen Diskriminierung und Bestrafung von Menschen, die in ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität von der Heteronormativität abweichen. Das Datum erinnert an den 17. Mai 1990, an dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten strich.

Die Pandemie hat die Lage von LSBTIQ+ Personen verschlimmert Transsexualität wurde erst 2018 von der WHO als „Krankheit“ gestrichen. Und noch immer werden LGBTQIA+ Personen (Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersex, Asexuel) in 69 Staaten strafrechtlich verfolgt, in 11 Ländern sind sie sogar von der Todesstrafe bedroht. Vielerorts sind staatliche Behörden an der Unterdrückung von LGBTQIA+ beteiligt, verweigern ihnen jeglichen Schutz vor Anfeindungen und Gewalt. In seinem Statement zum #IDAHOBIT 2021 sagte UN-Generalsekretär António Guterres: „Lesbische, schwule, bisexuelle, transgender-, intersexuelle und queere Personen (LSBTIQ+) sind auf der ganzen Welt Diskriminierung ausgesetzt – einfach nur weil sie sind, wer sie sind. Die COVID-19-Pandemie hat diese Situation noch verschlimmert.“ Die Gewährleistung gleicher Rechte für alle Menschen, einschließlich aller LSBTIQ+-Personen, ist eines der Ziele der der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Aktionen und Demonstrationen vom Lesben- und Schwulenverband (LSVD) e.V.(LSVD) zum #IDAHOBIT 2022 am 17.05.