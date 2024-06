Blog: Haftbefehl im Fall der Toten im Kreis Kaiserslautern ++ Schulbus rutscht im Donnersbergkreis in Graben ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

8:42 Uhr ++ FCK-Spiele auf dem Betzenberg: Parkausweise für Bewohner ++ Wer einen Bewohner-Parkausweis während der FCK-Spiele auf dem Betzenberg braucht, kann sich jetzt einen solchen bei der Stadt Kaiserslautern besorgen. Diesen bekommen laut Stadt Anwohner des Betzenbergs aber nur, wenn sie keine Garage oder andere Stellplätze besitzen. Zur kommenden Zweitliga-Saison dürfen nur noch Autofahrer mit dieser Ausnahmegenehmigung auf dem Betzenberg parken. Und zwar etwa zwei Stunden vor und zwei Stunden nach den Spielen. Wer ohne den Parkausweis erwischt wird, wird verwarnt. Die Ausweise sind kostenlos und werden testweise eingeführt. Hintergrund ist, dass sich Anwohner des Betzenbergs zuletzt sehr über das Parkplatz-Chaos während der FCK-Spiele aufgeregt hatten.

7:26 Uhr ++ Bauarbeiten: Straße bei Hohenöllen im Kreis Kusel gesperrt ++ Die Kreisstraße zwischen Hohenöllen und Reipoltskirchen im Kreis Kusel ist von heute bis Donnerstag gesperrt - jeweils von 8 bis 15 Uhr. Die Straßenmeisterei Wolfstein führt in dieser Zeit Unterhaltungsarbeiten an der Straße durch. Das geht nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität nur, wenn die Straße voll gesperrt ist. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

7:14 Uhr ++ Prozess wegen Falschgeld am Landgericht Kaiserslautern ++ Wegen bandenmäßigen Betrugs müssen sich ab heute vier Männer vor dem Landgericht Kaiserslautern verantworten. Den Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern vorgeworfen Ende Dezember vergangenen Jahres gefälschte 100 Euro Scheine in Umlauf gebracht zu haben. Einer der Angeklagten soll die Scheine aus Neapel mitgebracht haben. Ihr Ziel soll es gewesen sein möglichst viel Wechselgeld einzutreiben. Dazu sollen die Angeklagten bei vielen Lieferdiensten Waren bestellt haben, die sie dann mit einem gefälschten 100 Euro Schein bezahlten. Durch diese Masche sollen die vier Männer rund 1.000 Euro erwirtschaftet haben.

6:38 Uhr ++ Schulbus landet bei Kriegsfeld im Graben ++ Im Donnersbergkreis sind bei einem Unfall mit einem Schulbus sechs Schüler und der Busfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Bus gestern Morgen offenbar aus Unachtsamkeit von einer Landestraße bei Kriegsfeld abgekommen. Der Schulbus prallte gegen einen Pfosten und einen Telefonmast und rutschte in den Graben. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wegen der Bergungsarbeiten war die Landesstraße etwa anderthalb Stunden gesperrt. Dieser Schulbus ist vermutlich aus Unachtsamkeit des Fahrers im Donnersbergkreis in einem Graben gelandet. Pressestelle Polizei Kaiserslautern

14:11 Uhr ++ Das fordert die Gewerkschaft von Tadano in Zweibrücken ++ Die Mitarbeiter des kriselnden Kranbauers Tadano in Zweibrücken wurden heute bei einer Betriebsversammlung informiert, was die Gewerkschaft IG Metall von Tadano fordert. Der Konzern will das Werk auf dem Flughafengelände in Zweibrücken schließen - 400 Mitarbeiter wären davon betroffen. Bisher soll Tadano der Arbeitnehmer-Seite noch nicht entgegengekommen sein. Unser Kollege Andreas Kahlmeyer war am Mittag bei der Betriebsversammlung dabei und weiß, was die IG Metall genau fordert:

12:06 Uhr ++ Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ermittelt weiter im Fall Bodi ++ Vor dreieinhalb Jahren ist in der Innenstadt von Kaiserslautern die Leiche von Diana Bodi gefunden worden. Bis heute ist der Fall ungelöst. Die Staatsanwalltschaft Kaiserslautern ermittelt nach eigenen Angaben immer noch. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.06.2024 um 12:30 Uhr.

11:20 Uhr ++ Bundeswehr übt in der Südwestpfalz ++ Die Bundeswehr Zweibrücken trainiert ab heute mit rund 30 Soldaten und fünf Radfahrzeugen in der Südwestpfalz. Laut Bundeswehr sind sie unter anderem in den Bereichen Zweibrücken, Reifenberg, Lambsborn, Waldmohr, Maßweiler und Windsberg unterwegs. Die Übung soll drei Tage dauern. Die Soldaten trainieren hauptsächlich, sich bei Tag und Nacht im Gelände zu orientieren und sich Objekten zu nähern. Dazu setzt die Bundeswehr Manövermunition und pyrotechnische Munition in geringem Maße ein. Für die Menschen in den Regionen soll es keine Einschränkungen geben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.06.2024 um 11:30 Uhr.

9:44 Uhr ++ Feuer in Einfamilienhaus in Kriegsfeld ++ In Kriegsfeld im Donnersbergkreis ist ein Haus durch einen Brand schwer beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer am Sonntagmorgen ausgebrochen - die Ursache ist noch unklar. Der Dachstuhl und die Fassade wurden schwer beschädigt, auch ein Nebengebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten musste für einige Haushalte zeitweise der Strom in Kriegsfeld abgestellt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.06.2024 um 9:30 Uhr.

8:35 Uhr ++ Eine Tonne Kupfer in Eisenberg gestohlen ++ Unbekannte haben vom Gelände einer Firma in Eisenberg im Donnersbergkreis rund eine Tonne Kupfer gestohlen. Der Schaden liegt bei mindestens 10.000 Euro. Nach Angaben der Polizei waren die Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch einen Zaun auf das Gelände der Firma gekommen und hatten das Kupfer aus einer Lagerhalle mitgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.06.2024 um 9:30 Uhr.

8:07 Uhr ++ Pirmasens: Prozess wegen Beleidigung ++ Vor dem Amtsgericht Pirmasens muss sich heute ein Mann verantworten, weil er im Internet die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann beleidigt haben soll. Er soll sie unter anderem als „widerliche Frau“ bezeichnet haben. In der Anklage heißt es, es sei dem Angeklagten ausschließlich um die Diffamierung der FDP-Politikerin gegangen. Der Gesetzgeber hatte 2021 die Strafen für die Beleidigung von Politikern erhöht - sie reichen von Geldstrafen bis zu drei Jahren Haft. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.06.2024 um 8:30 Uhr.